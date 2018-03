Gli studenti marciano su Washington | Basta armi

Clooney e Amal saranno alla marcia deGli studenti contro le armi 'Ci ridanno orgoglio' : "Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese": lo ha scritto George Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell' edizione Usa del Guardian per la marcia contro le ...

Marcia deGli studenti contro le armi in 700 città Usa Washington è invasa : Sono 836, di cui oltre 700 negli Usa, le proteste oggi in tutto il mondo per un giro di vite sulle armi, dopo la strage nel liceo di Parkland , Florida, . Lo si legge nel sito degli organizzatori. Quella principale è a Washington, lungo Pennsylvania Avenue, con una ...

A Washington marcia deGli studenti contro le armi. C'è anche Clooney : Già dalle prime ore del mattino migliaia di persone si apprestano a raggiungere il centro di Washington dove ha luogo "La marcia delle nostre vite", la manifestazione organizzata dai giovani sopravvissuti alla strage di San Valentino nella scuola di Parkland, in Florida, con cui i giovani chiedono a gran voce cambiamento e urlano, ai piedi del Campidoglio sede del Congresso, il loro "Basta!" alla violenza scaturita dalla diffusione e uso ...

Gli studenti del Palizzi a lezione di certificazione etica : È questa una realtà dove possono incontrare gli imprenditori che perseguono alti profitti applicando nelle loro attività i principi dell'Economia di Comunione. All'incontro era presente anche la ...

Uscita didattica deGli studenti dell'IIS di Montesilvano a Moscufo : L'Uscita didattica rientra nelle attività didattiche previste, nell'ambito della disciplina di Economia Aziendale, al fine di conoscere le realtà industriali presenti nel territorio abruzzese e l'...

Usa - Gli studenti sopravvissuti alla strage di Parkland sulla copertina del Time : All'indomani del massacro la studentessa aveva parlato di fronte ai giornalisti di tutto il mondo gridando: ''A tutti i politici che hanno ricevuto donazioni dalla Nra, vergognatevi!''. Il suo ...

Sta per uscire un iPad low cost per Gli studenti : Si torna a parlare di iPad nelle ultime indiscrezioni riguardanti Apple; per la precisione, si torna a parlare di una tavoletta dal costo più contenuto che potrebbe fare il suo debutto già tra pochi giorni, ovvero il 27 marzo. A menzionare la possibilità è Bloomberg, che sottolinea come il dispositivo potrebbe essere destinato al pubblico di studenti e insegnanti, e inserirsi dunque in un contesto educativo dove il gruppo di Cupertino sembra ...

Tenta di toGliersi la vita buttandosi in mare. Ma studenti di Marsala la salvano : Torneranno a Marsala da eroi alcuni studenti dell'Istituto Industriale che a Rimini hanno salvato la vita ad una giovane donna che ha Tentato di togliersi la vita tuffandosi nelle acque fredde e in ...

Università di Berkeley ha 150 anni - culla della rivolta deGli studenti e primati Nobel : E' uno degli atenei più famosi al mondo, fu al centro del movimento di protesta giovanile degli anni '60 in America, e tra i suoi professori conta ben 94 premi Nobel: l'Università della California, a ...

Pompei - MiGliaia di studenti in strada per la Giornata della Memoria delle vittime di mafia. Libera : «Non sono morti invano» : Gli ultimi articoli di Cronaca Grande Progetto Pompei - Via Libera alla riqualificazione del vesuviano: i primi cantieri entro il 2018 Castellammare - Villa sommersa dalla melma, il day after. ...

I Carabinieri incontrano Gli studenti del Cappellini di Vittoria : Continuano gli incontri con gli studenti vittoriesi, i Carabinieri della Compagnia di Vittoria. Si è parlato di bullismo, cyberbullismo e violenza