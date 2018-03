Gli studenti del Palizzi a lezione di certificazione etica : È questa una realtà dove possono incontrare gli imprenditori che perseguono alti profitti applicando nelle loro attività i principi dell'Economia di Comunione. All'incontro era presente anche la ...

Uscita didattica deGli studenti dell'IIS di Montesilvano a Moscufo : L'Uscita didattica rientra nelle attività didattiche previste, nell'ambito della disciplina di Economia Aziendale, al fine di conoscere le realtà industriali presenti nel territorio abruzzese e l'...

Usa - Gli studenti sopravvissuti alla strage di Parkland sulla copertina del Time : All'indomani del massacro la studentessa aveva parlato di fronte ai giornalisti di tutto il mondo gridando: ''A tutti i politici che hanno ricevuto donazioni dalla Nra, vergognatevi!''. Il suo ...

Sta per uscire un iPad low cost per Gli studenti : Si torna a parlare di iPad nelle ultime indiscrezioni riguardanti Apple; per la precisione, si torna a parlare di una tavoletta dal costo più contenuto che potrebbe fare il suo debutto già tra pochi giorni, ovvero il 27 marzo. A menzionare la possibilità è Bloomberg, che sottolinea come il dispositivo potrebbe essere destinato al pubblico di studenti e insegnanti, e inserirsi dunque in un contesto educativo dove il gruppo di Cupertino sembra ...

Tenta di toGliersi la vita buttandosi in mare. Ma studenti di Marsala la salvano : Torneranno a Marsala da eroi alcuni studenti dell'Istituto Industriale che a Rimini hanno salvato la vita ad una giovane donna che ha Tentato di togliersi la vita tuffandosi nelle acque fredde e in ...

Università di Berkeley ha 150 anni - culla della rivolta deGli studenti e primati Nobel : E' uno degli atenei più famosi al mondo, fu al centro del movimento di protesta giovanile degli anni '60 in America, e tra i suoi professori conta ben 94 premi Nobel: l'Università della California, a ...

Pompei - MiGliaia di studenti in strada per la Giornata della Memoria delle vittime di mafia. Libera : «Non sono morti invano» : Gli ultimi articoli di Cronaca Grande Progetto Pompei - Via Libera alla riqualificazione del vesuviano: i primi cantieri entro il 2018 Castellammare - Villa sommersa dalla melma, il day after. ...

I Carabinieri incontrano Gli studenti del Cappellini di Vittoria : Continuano gli incontri con gli studenti vittoriesi, i Carabinieri della Compagnia di Vittoria. Si è parlato di bullismo, cyberbullismo e violenza

Bioetica : percorso di eccellenza per Gli studenti del 'Rechichi' : La Bioetica come scienza, la fecondazione e l'aborto, l'eutanasia, la qualità della vita, la Bioetica e religione, alcune dalle tematiche affrontate nel progetto e particolarmente gradite agli alunni ...

New York - Gli studenti brindisini all'Onu diplomatici per un giorno con Clinton - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Nove studenti provenienti dai Licei di Brindisi Marzolla e Fermi/Monticelli, e dal Leonardo da Vinci di Fasano, hanno partecipato al Change The World Model Un 2018, la prestigiosa simulazione delle ...

Un sogno chiamato Florida : le illustrazioni deGli studenti di IED Roma : ... la capitale mondiale delle vacanze, un paradiso ricco di sole al quale accorrono ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo; un regno incantato con una miriade di parchi tematici, spettacoli e ...

Applausi a New York per Gli studenti Brindisini"AMBASCIATORI ALL'ONU" : L'appuntamento è durato tre giorni, durante i quali i ragazzi, precedentemente preparati e divisi in gruppi di lavoro, hanno affrontano temi di scottante attualità politica e sociale. Tra i gruppi ...

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata aGli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

Gli studenti della Liguria all’Arpal : “Mettete l’allerta - domani fate chiudere le scuole” : “Dal 2017 ci arrivano decine di richieste da parte di studenti e alcuni insegnanti di elevare l’allerta a ogni perturbazione. Provengono prevalentemente dall’Imperiese e molte sono decisamente poco educate se non minacciose“: commentano così dall’Arpal in riferimento alla notizia anticipata dal Secolo XIX sui messaggi inviati dagli studenti che chiedono all’Agenzia regionale per la protezione ...