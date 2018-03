Giulia Michelini al serale di Amici 2018

Giulia Michelini a #Amici17 :

Giulia Michelini / Ospite a "E poi c'è Cattelan" e presto al cinema con "Io c’è" (20 marzo 2018) : GIULIA MICHELINI Ospite nello studio di Epcc. Dal 29 marzo protagonista al cinema con Io c’è. Nel cast anche Edoardo Leo e Margherita Buy anche loro ospiti di Alessandro Cattelan.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Giulia Michelini ospite di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo : Sanremo 2018: Giulia Michelini ospite di Baglioni Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, andrà in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo la 68ma edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione ci sarà Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il cast delle prossime serate si sta delineando negli ultimi giorni. Sul palco dell’Ariston, oltre alle star internazionali della musica, arriveranno anche volti ...

Giulia Michelini in ansia a C'è posta per te? Il pubblico nota qualcosa di strano : La storia di Giuseppe e dei suoi due figli Michael e Jessica ha fatto commuovere tutti a C'è posta Per Te . Anche Giulia Michelini , chiamata come ospite del programma, non ha saputo trattenere le ...

Ascolti tv - C’è posta per te con Giulia Michelini vince tutto : La seconda puntata della stagione di C’è posta per te con ospiti l’attore Gerard Butler e l’attrice Giulia Michelini (CHI È la Rosy Abate della fiction di Canale 5) si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori ...

Ascolti tv - C’è posta per te con Giulia Michelini vince tutto : La seconda puntata della stagione di C’è posta per te con ospiti l’attore Gerard Butler e l’attrice Giulia Michelini (CHI È la Rosy Abate della fiction di Canale 5) si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori ...

Giulia Michelini / Video - l'attrice in lacrime : “Questa storia mi ha emozionata” (C'è posta per te) : GIULIA MICHELINI a C'è posta per te: storico volto di Rosy Abate, l'attrice è stata ospite del people show di Maria De Filippi su Canale 5. E si è commossa per la storia di Giuseppe...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:00:00 GMT)

C’è Posta per te - Giulia Michelini si commuove e fa uno splendido regalo : Ospite a C’è Posta per te, Giulia Michelini, nella puntata di sabato 20 gennaio 2018, si è commossa per la storia di Giuseppe e della sua famiglia. Visibilmente emozionata fin dal suo ingresso in studio, tanto da tenersi aggrappata a Maria De Filippi, la Michelini non ha trattenuto le lacrime ed ha deciso di fare un bellissimo regalo alla famiglia protagonista della nuova storia. Cosa è successo durante la trasmissione di Maria De Filippi? ...

Giulia Michelini in lacrime : "Il vostro papà lo ha fatto per proteggervi" : Grandi sorprese nell'ultima puntata di C'è posta per te che ha totalizzato quasi sei milioni di telespettatori. Due gli ospiti che hanno...

Ascolti tv - C'è posta per te sbaraglia la concorrenza con Giulia Michelini e Gerard Butler : C'è posta per te ha sbaragliato la concorrenza. I dati degli Ascolti tv dei programmi andati in onda sabato 20 gennaio 2018 parlano chiaro. Il programma ormai decennale condotto da Maria De Filippi ha...

Giulia Michelini / Video - il suo sincero abbraccio a Michael : i fan la reclamano sui social (C'è posta per te) : Giulia Michelini, storico volto di Rosy Abate, questa sera ospite del people show di Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 (C'è posta per te)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:46:00 GMT)

C'è posta per te 20/01 - Giulia Michelini piange : la storia di Giuseppe Video : Ieri sera, in data sabato 20 gennaio, è stata trasmessa la seconda puntata serale del famoso reality show condotto da Maria De Filippi [Video]e trasmesso sulla rete di Canale 5 #C'è posta per te. Come ben sappiamo, ogni puntata del programma regala emozioni, delusioni e divertimento a tutti i suoi telespettatori. L'episodio trasmesso ieri sera, però, ha provocato anche lacrime in studio e a non passare inosservata è stata la famosa attrice ...

Giulia Michelini in lacrime a C'è Posta per Te - la storia di Giuseppe - dei suoi figli e della moglie morta di cancro : Giulia Michelini in lacrime a C'é Posta per Te . L'attrice romana è stata ospite della trasmissione di Maria De Filippi su invito di Giuseppe , la cui moglie è morta di cancro, che ha voluto fare una ...

C'è posta per te 20/01 - Giulia Michelini piange : la storia di Giuseppe : Ieri sera, in data sabato 20 gennaio, è stata trasmessa la seconda puntata serale del famoso reality show condotto da Maria De Filippi e trasmesso sulla rete di Canale 5 "C'è posta per te". Come ben sappiamo, ogni puntata del programma regala emozioni, delusioni e divertimento a tutti i suoi telespettatori. L'episodio trasmesso ieri sera, però, ha provocato anche lacrime in studio e a non passare inosservata è stata la famosa attrice Giulia ...