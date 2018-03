Giro di Catalogna 2018 6^ tappa streaming video e diretta tv | orario | percorso e

Diretta / Giro di Catalogna 2018 : vincitore Pantano - Valverde resta leader! Risultato (5^ tappa) : Diretta Giro di Catalogna 2018 5^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore della quinta frazione della corsa spagnola, due GPM ma lontani dal traguardo (oggi 23 marzo)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Giro di Catalogna 2018 : arriva la fuga nella quinta tappa. Jarlinson Pantano batte Laengen. Quarto posto per Giovanni Visconti : arriva la fuga nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Sull’arrivo di Vielha Val d’Aran trionfa il colombiano Jarlinson Pantano, che riesce a battere allo sprint il norvegese Vegard Stake Laengen. Quarto posto per Giovanni Visconti, che non trova il guizzo nel finale per riprendere i due. Tanto controllo invece tra i big, che arrivano tutti insieme nel gruppo principale. Anche oggi partenza a tutta con tantissimi attacchi nella prima ...

Giro di Catalogna 2018 - Fabio Aru a 12 minuti da Valverde nella tappa regina. “Ho male ad una gamba - ma sono un duro” : La tappa regina del Giro di Catalogna, con arrivo in salita a La Molina, non è andata come Fabio Aru si aspettava. Il motivo è semplice, come rivelato dallo stesso ciclista sardo a La Gazzetta dello Sport: la caduta del primo giorno di corsa ha lasciato il segno. “Ho ancora fastidio, non ho recuperato bene e non sono riuscito a esprimermi al meglio. Si tratta di uno stiramento che non si riesce a rimarginare, nonostante tecarterapia e ...

Giro di Catalogna 2018 : Alejandro Valverde è inarrestabile! Lo spagnolo fa sua la tappa regina e torna leader : Un inarrestabile Alejandro Valverde si conferma il protagonista assoluto del Giro di Catalogna. Il 37enne murciano ha confermato la sua grandissima forma andando a conquistare anche la tappa regina, trionfando sul traguardo di La Molina dopo aver battuto allo sprint il giovane talento colombiano Egan Bernal. Il corridore della Movistar ottiene così la sua seconda vittoria in questa edizione e torna anche al comando della classifica ...

Giro Catalogna : De Gendt leader : ANSA, - ROMA, 21 MAR - Il belga Thomas De Gendt è in testa alla classifica generale del Giro di Catalogna, dopo aver vinto in fuga solitaria la terza tappa, 153,2 chilometri da San Cougat a Camprodon. ...

Giro di Catalogna 2018 : impresa per Thomas De Gendt che fa colpo doppio - tappa e maglia! : La terza tappa del Giro di Catalogna doveva essere quella regina visto che prevedeva l’arrivo in quel di Vallter 2000, su una salita durissima. Niente di tutto ciò, a causa delle avverse condizioni meteo: frazione ridisegnata, 153,2 chilometri complessivi da Sant Cugat del Vallès e Camprodon, con soli due GPM. impresa d’altri tempi, alla sua maniera, per Thomas De Gendt: il belga della Lotto Soudal, in fuga sin dai primi chilometri ...

