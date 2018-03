Giovani aspiranti gastronomi in tour nella Tuscia

Biathlon - Campionati Italiani Giovanili : Magdalena Wierer ottiene il primo titolo nella categoria aspiranti nell’inseguimento di Brusson : nella giornata di ieri è andata in scena la seconda prova dei Campionati Italiani giovanili sulle nevi di Brusson, con le gare ad inseguimento abbinate alla Coppa Italia Fiocchi. Pubblico di casa in visibilio per le prestazioni nella categoria giovani degli atleti valdostani: podio tutto targato Asiva infatti quello al maschile con la vittoria del titolo italiano inseguimento per il finanziere Cedric Christille, argento all’alpino Didier ...