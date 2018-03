Giornate Fai di Primavera | un viaggio tra i gioielli nascosti d’Italia Dal Trentino alla

ilfattoquotidiano

: Sabato 24 e domenica 25 marzo saranno le Giornate #FAI di #Primavera, con la straordinaria varietà artistica italia… - RaiCultura : Sabato 24 e domenica 25 marzo saranno le Giornate #FAI di #Primavera, con la straordinaria varietà artistica italia… - LombardiaOnLine : #GiornateFAI #GiornateFAIPrimavera La #Lombardia apre, il 24 e 25 marzo, le porte delle sue bellezze culturali e pa… - VanityFairIt : Questo weekend non prendete impegni! @Fondoambiente #giornatefai -

(Di sabato 24 marzo 2018) Sono più di mille i luoghi che sabato e domenica apriranno le porte ai cittadini per farsi conoscere e per raccontare la loro storia. Anche quest’anno grazie al Fai, Fondo ambiente italiano e ai suoi cinquanta mila volontari, palazzi solitamente inaccessibili, aree archeologiche, colonie marine abbandonate, chiese e monumenti si sveleranno. Ogni regione ha i propri appuntamenti che potete trovare sul sito www.fai.it ma tra i protagonisti ci sono soprattutto i borghi, i paesi meno conosciuti che nascondono “sorprese” architettoniche che non ci aspetteremmo. Abbiamo fatto per voi untra queste realtà. Ecco undici di questi “” da scovare con mappamano. L'articoloFai di, untra id’Italia. DalSicilia, 11 luoghi da scoprire proviene da Il Fatto Quotidiano.