Giornata di raccolta alimentare a Pozzallo

Sanità : domani Giornata raccolta farmaco - in Veneto sì da 427 farmacie (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sul territorio della Regione Veneto, nel 2017, sono state raccolte 33.218 confezioni di farmaci, per un valore economico superiore a 231.000 euro. nel 2016, ne state raccolte 31.467, per un valore economico pari a oltre 203.000 euro. Quest’anno, in Regione, hanno aderito

Sanità : domani Giornata raccolta farmaco - in Veneto sì da 427 farmacie : Venezia, 9 feb. (AdnKronos) - Il Veneto aderisce con numeri record (ben più del 10% del totale nazionale) alla Giornata di Raccolta del farmaco che, in tutta Italia, per tutta la Giornata di domani sabato 10 febbraio 2018, consentirà alla gente di entrare in farmacia acquistando farmaci da banco, ch

Giornata di Raccolta del Farmaco : in Lombardia aderiscono più di mille farmacie : Sabato 10 febbraio torna la Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus: un appuntamento che dal 2000 si ripete ogni anno, con lo scopo di raccogliere medicinali da banco a favore di oltre 1.700 enti assistenziali, e così rispondere al crescente bisogno di farmaci della fascia più povera della popolazione. In Lombardia saranno più di mille le farmacie coinvolte in 479 comuni. Le farmacie aderenti sono 415 ...