Ginnastica | Coppa del Mondo Doha 2018 | Boyer e De Jesus | doppietta francese alla trave

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Elisa Meneghini da sballo - vittoria al corpo libero! Mini in trionfo a Doha - Lara Mori quarta : Elisa Meneghini è stata magnifica a Doha e ha vinto la Finale al corpo libero valida per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). La Mini è tornata alla grande sul palcoscenico internazionale dopo un 2017 complicato in seguito alla partecipazione alle Olimpiadi ed è subito riuscita a ottenere un risultato di prestigio al quadrato, salendo sul gradino più alto del podio ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini e Lara Mori in lotta per il podio a Doha - oggi a caccia delle medaglie : Giornata conclusiva per la tappa di Doha valida per la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia proverà a essere protagonista con Lara Mori ed Elisa Meneghini che saranno impegnate nella Finale al corpo libero: entrambe hanno le carte in regola per puntare al podio. Ci si aspetta tanto soprattutto dalla toscana, già finalista agli Europei e ai Mondiali, che punta a migliorare il quinto posto ottenuto in qualifica dopo gli ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Marco Lodadio quarto a Doha - Lara Mori ottava. Chusovitina eterna - bomba Derwael : A Doha (Qatar) si sono disputate le prime Finali della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). Nella capitale si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi. VOLTEGGIO (femminile): Non ci sono più aggettivi per definire Oksana Chusovitina che a 42 anni suonati vince ancora una volta (14.433) battendo la novità nordcoreana Rye Yong Pyong per mezzo decimo (14.383). Terzo posto per ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Angelina Melnikova vince a Birmingham! Battuta la novità Frazier : Angelina Melnikova ha vinto il Grand Prix, terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale individuale). La russa ha trionfato di fronte al pubblico di Birmingham (Gran Bretagna) con un punteggio complessivo di 54.465, mezzo punto meglio della grande novità Margzetta Frazier, statunitense al grande debutto internazionale dopo il quinto posto ai campionati americani della scorsa estate. Dopo ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori ed Elisa Meneghini in finale al corpo libero - rammarico per la trave : A Doha (Qatar) si è disputata l’ultima parte delle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). In questa città si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi, gli atleti erano interessati a testare la situazione. trave: Le francesi confermano il loro ruolo di favorite e guidano la classifica: Melanie De Jesus Dos Santos (13.733) precede Marine Boyer ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori e Marco Lodadio in Finale - fuori Elisa Meneghini. L’Italia risponde a Doha : A Doha (Qatar) si sono svolte le prime qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. In questa stessa città si disputeranno i Mondiali a ottobre, gli atleti erano interessati a testare la situazione. PARALLELE ASIMMETRICHE: Lara Mori ha conquistato una splendida Finale. Niente male per la toscana, specialista al corpo libero (Finale agli Europei e ai Mondiali), che ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina - Derwael e l’Italia : La Coppa del Mondo 2016-2018 di Ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini vola a Doha per tornare al top - attesa per la trave : Elisa Meneghini torna a disputare una tappa di Coppa del Mondo dopo due anni dall’ultima volta: nel 2016 partecipò alla prestigiosa Deutscher Pokal a Stoccarda, concludendo il concorso generale in ottava posizione. L’appuntamento tedesco le portò bene visto che dopo pochi mesi ottenne la convocazione per le Olimpiadi di Rio 2016. Questa volta, invece, la Mini si cimenterà con una tappa del circuito riservato alle singole specialità: ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori a Doha per continuare a splendere. Dopo le Finali ai Mondiali si sogna il colpaccio : Lara Mori è pronta per fare il suo esordio in Coppa del Mondo. La toscana non ha mai affrontato una tappa del circuito riservato ai singoli attrezzi, l’occasione di Doha (21-24 marzo) sarà così ghiotta per la nostra veterana che avrà il modo di fare il proprio esordio stagionale in questa stagione appena iniziata. L’allieva di Stefania Bucci si è già esibita a inizio marzo in Serie A e ha subito avuto il modo di mettersi in luce, in ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Huang Luo e Ana Derek festeggiano a Baku - Garza sesto al volteggio : A Baku (Azerbaijan) si è svolta la seconda giornata di Finali per la Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. TRAVE – La migliore esecuzione permette alla cinese Huang Luo (13.400) di battere la connazionale Jiaqi Lyu che aveva un D Score superiore di sei decimi (12.933, 5.5). Sul podio l’infinita Oksana Chusovitina che ieri aveva vinto al volteggio (12.866 per la 41enne ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Jin Zhang vince la Deutscher Pokal - sconfitta Seitz di un decimo! Chiles e Melnikova indietro : Jin Zhang ha vinto la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale). La cinese si è imposta a sorpresa alla Porsche Arena di Stoccarda (Germania) sovvertendo tutti i favori del pronostico. La 17enne ha totalizzato un complessivo 53.431 e ha avuto la meglio sulla tedesca Ellie Seitz per appena un decimo (53.332), soltanto terza la statunitense Jordan Chiles (52.932) che ...

Ginnastica - Team Challenge 2018 : il Belgio vince a Stoccarda - show di Nina Derwael! Belyavskiy vince la Coppa del Mondo : Il Belgio ha vinto il Team Challenge femminile a Stoccarda, evento che fa da contorno alla Coppa del Mondo di Ginnastica artistica. Le fiamminghe si sono imposte con 156.463 rifilando oltre tre punti di distacco alla Svizzera (153.129), terzo il Giappone (151.663) che ha preceduto la Germania di due decimi (151.462). A fare la differenza è stata sopratutto Nina Derwael, Campionessa d’Europa e bronzo iridato alle parallele asimmetriche: ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 – Oksana Chusovitina vince a Baku - Lyu scatenata. Super Petrounias - quinto Levantesi : A Baku (Azerbaijan) si sono disputate le prime Finali della tappa di Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità. VOLTEGGIO (femminile) – Oksana Chusovitina conferma il pronostico della vigilia e a 41 anni suonati vince ancora una volta: 14.300 per l’uzbeka che riesce a regolare l’azera Marina Nekrasova, brava col dty (14.600) ma con una media di 14.216. Terza la slovena Tjasa ...