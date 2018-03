Ghiaccio | Cappellini-Lanotte quarti

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron trionfano nella danza sul Ghiaccio . Amaro quarto posto per Cappellini-Lanotte : Dopo la rocambolesca gara del singolo maschile, il programma libero della danza sul ghiaccio ha ufficialmente chiuso il Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura , quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Come da pronostico Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro terzo titolo iridato della carriera pattinando un programma sublime, danza ndo ogni singola nota dell’intricato spartito ...

Cappellini-Lanotte a caccia del Mondiale : «Noi - i Sandra e Raimondo del Ghiaccio» : «Quando io e Luca siamo arrabbiati ci guardiamo senza parlare, un po’ come Sandra e Raimondo». A Anna Cappellini e Luca Lanotte, pluripremiati pattinatori sul ghiaccio, basta un’espressione per capirsi: si fulminano con uno sguardo carico d’affetto, in pieno stile Casa Vianello. D’altronde anche loro, come i due indimenticabili comici, hanno conquistato il successo in tandem: una sinergia che li ha portati sul tetto d’Europa prima, su quello del ...