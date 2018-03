meteoweb.eu

: Colle Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio - #Colle #Paolo #Gentiloni #dimesso - zazoomblog : Colle Paolo Gentiloni si è dimesso da presidente del Consiglio - #Colle #Paolo #Gentiloni #dimesso - Grand_Battery : RT @kidstu: si è dimesso stronziloni, nessuno se ne accorgerà. tornerno a non sentirlo nemmeno più nominare salvo fargli bonifici finchè ca… - Vappa07 : Finalmente si è dimesso sto merdone #Gentiloni -

(Di sabato 24 marzo 2018) Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri onorevole Paolo, il quale, in seguito all’insediamento del nuovo Parlamento, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto. Il presidente della Repubblica ha invitato il presidente del Consiglio dei ministri a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Questo il testo del comunicato letto al termine del colloquio dal segretario generale della presidenza della Repubblica, consigliere Ugo Zampetti.Con le dimissioni presentate al Quirinale, il governo guidato da(il 64/esimo della Repubblica, terzo nella XVII legislatura) ‘chiude’ al 21/esimo posto nella speciale graduatoria degli esecutivi più longevi della Repubblica. Il governo ...