Gentiloni sale al Quirinale e si dimette da presidente del Consiglio

Gentiloni inaugura 5 sale operatorie all’Ospedale San Carlo di Nancy : Gentiloni inaugura 5 sale operatorie all’Ospedale San Carlo di Nancy “È per me una bellissima occasione quella di poter partecipare ad una tappa di straordinario... L'articolo Gentiloni inaugura 5 sale operatorie all’Ospedale San Carlo di Nancy su Roma Daily News.

[Il reportage] Veltroni e Gentiloni due teste sale e pepe. "Il Pd si occupi di disoccupati - sud e periferie. I freddi numeri non bastano a ... : C'è una domanda implicita in tutto l'intervento: Il Pd ha rispettato o rinnegato quelle radici? "Un passaggio radicale" La parte d'intervento di Veltroni dedicata all'elogio della politica può essere ...

Gentiloni sale al Colle da Mattarella : 15.02 I presidente del Consiglio, Gentiloni, ha lasciato palazzo Chigi per recarsi al Quirinale dal presidente della Repubblica, Mattarella. Il Capo dello Stato dovrebbe poi consultare i presidenti delle Camere, Boldrini e Grasso, per procedere al decreto di scioglimento del Parlamento, che dovrà essere controfirmato dal premier. Alle 18.30 Consiglio dei Ministri,anche se la seduta ancora non è stata ufficialmente convocata. i esaminerà il ...