: Gentiloni rassegna le dimissioni al #Quirinale. Ho l'impressione che rimpiangeremo il suo operato, così come quello… - lpintus1 : Gentiloni rassegna le dimissioni al #Quirinale. Ho l'impressione che rimpiangeremo il suo operato, così come quello… - Giupanet : La genialata del secolo sarebbe #Gentiloni che non rassegna le dimissioni. #camera #senato - Valente_Alfredo : Dal 2008 ad oggi tutti i partiti presenti in parlamento si sono resi complici dei tagli alla sanità fatti dai gover… -

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, il presidente del Consiglio Paolo, il quale, in seguito all'insediamento del nuovo parlamento, hato ledel governo da lui presieduto". "Mattarella ha invitato il premier a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti." Lo riferisce il Quirinale.è poi andato a palazzo Madama per comunicare al presidente del Senato, Casellati, l'esito del suo incontro con Mattarella.(Di sabato 24 marzo 2018)