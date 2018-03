Gentiloni al Quirinale per le dimissioni

Di Maio invia al Quirinale la lista dei ministri : Tridico al lavoro - Pesce al Mipaf - Conte alla PA. Gentiloni : «Surreale governo ombra ora» : Pasquale Tridico , economista, per il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Alessandra Pesce , dirigente Mipaf , all'Agricoltura; Giuseppe Conte , professore di Diritto Privato, per il...

Il Quirinale vota Gentiloni . E Renzi oscura il premier : L'ipotesi di futuribili «larghe intese» resta al centro della campagna elettorale. Ieri il ministro dell'Interno Marco Minniti si è detto «assolutamente disposto» ad entrare in un ipotetico governo di unità nazionale, «se ci fosse il mio partito».In ogni caso, ricorda, «la questione sarà nelle mani del capo dello Stato». A cominciare dall'incarico per ...

Gentiloni -Macron - lettera incarico per 'Trattato Quirinale' : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno inviato al Gruppo dei saggi che sono stati chiamati a lavorare sulla definizione del "Trattato del Quirinale" ...

Gentiloni -Macron su Trattato Quirinale : 12.10 Il premier Gentiloni e il presidente francese Macron hanno inviato una lettera ai saggi incaricati di definire "il Trattato del Quirinale ", che dovrà dare "forte impulso alle relazioni tra i due Paesi". Lo rende noto una nota di Palazzo Chigi. Per parte italiana, gli incaricati sono Franco Bassanini, Marco Piantini e Paola Severino. La lettera di incarico definisce compiti,finalità,parametro del lavoro. L'obiettivo è concludere il ...

Gentiloni si reca al Quirinale : 15.02 I presidente del Consiglio, Gentiloni, ha lasciato palazzo Chigi per recarsi al Quirinale dal presidente della Repubblica, Mattarella. Il Capo dello Stato dovrebbe poi consultare i presidenti delle Camere, Boldrini e Grasso, per procedere al decreto di scioglimento del Parlamento, che dovrà essere controfirmato dal premier. Alle 18.30 Consiglio dei Ministri,anche se la seduta ancora non è stata ufficialmente convocata. i esaminerà il ...