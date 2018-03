Gentiloni al Quirinale per dimettersi Ecco cosa succede ora fino alle consultazioni

huffingtonpost

(Di sabato 24 marzo 2018) L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Ficopresidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolodanno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano alnello stesso pomeriggio della loro elezione per essere ricevuti dal Capo dello Stato. Poco dopo, al Colle sale Paoloperda presidente del Consiglio dei ministri: da quel momento rimarrà a palazzo Chigi per il disbrigo degli affari correnti.- I GRUPPI PARLAMENTARI. Alla CAMERA i deputati devono comunicare a quale gruppo si iscrivono entro il prossimo 26 marzo. I gruppi sono tutti simultaneamente convocati per il 27 marzo15.30 per l'elezione dei rispettivi ...