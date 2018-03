Gentiloni al Colle per le dimissioni

Gentiloni stasera al Colle per le dimissioni : ROMA. Il presidente Gentiloni oggi pomeriggio attorno alle 19 salirà al Quirinale per dare le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, che le accetterà, pregandolo di restare in ...

Calenda - Renzi? No colpe Gentiloni-Colle : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Condivido in pieno la linea sul no al Governo con il M5S, non commento il percorso congressuale e il timing delle dimissioni perché non iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica". Lo scrive su Twitter il ministro Carlo Calenda, commentando quanto ...

Calenda - Renzi? No colpe Gentiloni-Colle : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Condivido in pieno la linea sul no al Governo con il M5S, non commento il percorso congressuale e il timing delle dimissioni perché non iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica". Lo scrive su Twitter il ministro Carlo Calenda, commentando quanto ...

Calenda - Renzi? No colpe Gentiloni-Colle : ANSA, - ROMA, 5 MAR - "Condivido in pieno la linea sul no al Governo con il M5S, non commento il percorso congressuale e il timing delle dimissioni perché non iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica". Lo scrive su Twitter il ministro Carlo Calenda, commentando quanto ...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - Boschi eletta - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Paolo Gentiloni verso la vittoria nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier si attesta al 41,94% contro il 30,93 di Luciano Ciocchetti, mentre Angiolino Cirulli (M5S) è al...

Sfide collegi - Gentiloni ok. Fuori Minniti-Pinotti : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi.

Elezioni 2018 - i collegi : eletti Gentiloni - Renzi e la Boschi - trombati D'Alema e la Boldrini. Ok Santanché e La Russa : La spunta nel collegio di Siena anche il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che vince la sfida con l'economista della Lega, Claudio Borghi. IN LOMBARDIA M5S A SECCO Non ci sarà un solo ...

Elezioni : Gentiloni verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti, fermo al 30,9, e quello M5S Angiolino Cirulli, arrivato al 16,79. L'articolo Elezioni: Gentiloni verso la vittoria nel collegio di ...

Elezioni : Gentiloni verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Cioc

Elezioni : Gentiloni verso la vittoria nel collegio di Roma centro : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, vince nel collegio uninominale Camera di Roma centro. Quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il premier si attesta su una percentuale del 41,9 per cento, staccando ampiamente il candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti, fermo al 30,9, e quello M5S Angiolino Cirulli, arrivato al 16,79. L'articolo Elezioni: Gentiloni verso la vittoria nel collegio di ...

Elezioni 2018 - Gentiloni vince nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema. Padoan avanti a Siena : Il ministro dell'Economia si attesta al 35,27% contro il 33,81% di Claudio Borghi, candidato del centrodestra, e il 22% di Leonardo Franci , M5S, , 205 sezioni scrutinate su 293, .

Elezioni - Renzi e Gentiloni verso vittoria nel loro collegio : Matteo Renzi si avvia a entrare in Parlamento con una vittoria senza affanno nel collegio di Firenze per il Senato. Quando risultano scrutinate 429 sezioni su 461 il segretario Pd è al 44,06%. Anche ...

Elezioni 2018 - Gentiloni in netto vantaggio nel collegio di Roma 1. Casini in testa a Bologna - sconfitto D'Alema : Paolo Gentiloni largamente in vantaggio nel collegio uninominale di Roma 1 alla Camera. Il premier, con circa metà sezioni scrutinate, si attesta al 41,9% contro il 31,11 di Luciano Ciocchetti, mentre ...

M5S - Fioravanti ministro dello Sport. La lista di Di Maio inviata al Colle. Gentiloni : governo ombra surreale. Fi - Tajani per recuperare Centrosud : Sono un uomo dello sport al servizio dello sport'. Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: 'Mi sono schierato perché ci credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, ...