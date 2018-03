Genoa | Spolli | “obiettivo salvezza”

calcioweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Domani l’amichevole a Montecarlo contro il Monaco. Alla ripresa tre sfide in una settimana, derby compreso. Per ildi Ballardini è arrivato il momento più importante della stagione. “Avremo due partite importantissime, contro Spal e Cagliari, poi il derby – ha dichiarato Nicolas, ospite all’evento benefico di Stelle nello sport – e dopo il Crotone. Siamo consapevoli che in queste sfide ci possiamo giocare tanto, per questo cercheremo di preparare al meglio la settimana in modo da arrivarci nella maniera migliore”. “Veniamo da due sconfitte (Milan e Napoli) che non ci hanno fatto bene per il morale – ha aggiunto il compagno di reparto Davide Biraschi -. Ma sappiamo di essere una squadra forte con grandi qualità. Il nostro obiettivo è la salvezza e faremo di tutto per toglierci prima possibile da questa situazione. Il derby? ...