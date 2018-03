Genitori in bici disegnano pista ciclabile nel traffico di Bologna

Blastingnews

(Di sabato 24 marzo 2018) La #sicurezza stradale, soprattutto nelle grandi citta', è uno degli argomenti più dibattuti da opinione pubblica e amministrazioni. Le recenti leggi sulla mobilita' ciclistica e il decreto salva - ciclisti sono stati un primo passo per far si che le parole possano diventare fatti. Qualcosa è stato fatto ma molto c'è ancora da realizzare. Il bisogno di sicurezza per pedoni e ciclisti in citta' intasate dalè sempre più impellente, e quando non ci pensa l'amministrazione comunale, i cittadini si operano per denunciare carenze e pericoli VIDEO.laper denunciare l'importanza della sicurezza Siamo ae sono le 8.45 di giovedì 22 marzo, come si direbbe 'in piena ora di punta'. Clacson, nervosismo di chi è in ritardo per andare a lavoro, la citta' sommersa dalmattutino. Un gruppo didecide di inscenare una protesta ...