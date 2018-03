Gendarme-eroe sposato in punto di morte

Francia - Gendarme-eroe di Trebes si è sposato in punto di morte : Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, gendarme eroe di Trebes, in Francia, questa notte ha sposato la moglie , con la quale era già unito con rito civile, anche con rito religioso poco prima di ...

Attentato Francia - morto Gendarme eroe. Macron : “Rispetto e ammirazione”. Nel testamento del killer riferimenti all’Isis : Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che si è offerto al posto dei sequestrati durante l’attacco terroristico avvenuto all’interno di un supermercato a Trèbes, è morto nella notte in seguito alle gravi ferite riportate. Beltrame, 45 anni, si era offerto al terrorista al posto di una donna ostaggio. “Il tenente colonnello Arnaud Beltrame ci ha lasciato. È morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, la sua ...

Attentato Francia - tre morti e 16 feriti. L’assalitore ucciso dalle teste di cuoio : chiedeva il rilascio del terrorista Salah Abdeslam. Gendarme eroe si è offerto al posto dei sequestrati : La Francia ripiomba nella paura. L’allarme arriva dal sud e si tratta di un attacco terroristico. Il sequestratore dei clienti del supermercato Super U di Trèbes – che ha ucciso tre persone e ne ha ferite sedici (di cui due in gravissime condizioni) – è stato ucciso dalla teste di cuoio. Era armato di coltello granate e pistola. Poco prima, Redouane Lakdim, marocchino di 26 anni, aveva chiesto la liberazione di Salah ...

