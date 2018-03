Gand-Wevelgem 2018 | come vederla in tv? Il programma e gli orari

Gand-Wevelgem 2018 : percorso - orario diretta tv - info streaming e partecipanti Video : La stagione delle classiche del pavé entra nel vivo e domenica 25 marzo l’appuntamento è con la prestigiosa Gand-Wevelgem 2018. Una corsa storica, che segue l'E3 Harelbeke [Video]e precede il Giro delle Fiandre nella cosiddetta ‘Settimana ciclistica fiamminga’. Tanti i nomi illustri nell’albo d’oro, con il ‘Re Leone’ Mario Cipollini che detiene il record di vittorie 3 insieme a un poker di campionissimi belgi: Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, ...

Ciclismo femminile - Gand-Wevelgem 2018 : corsa ancora più dura con gli sterrati. Chantal Blaak e Jolien d’Hoore le favorite : Domenica vivremo lo spettacolo della Gand-Wevelgem anche al femminile, per quella che sarà la quinta tappa stagionale del Women’s WorldTour. Un percorso ancora più duro dello scorso anno e una startlist con le migliori atlete del mondo promettono una gara molto emozionante. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per questa corsa. Il percorso Previsti 143 km da Vlamertinge a Wevelgem. I primi 50 km sono tutti praticamente ...

Gand-Wevelgem 2018 - tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Trentin - è il tuo momento! Moscon punta del Team Sky al Nord - occhio a Colbrelli e Modolo : Il grande ciclismo si sta spostando al Nord. Già oggi, con l’E3 di Harelbeke, prenderanno il via due settimane intensissime, che ci condurranno fino allo spettacolo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix. Domenica, però, sarà il turno della Gand-Wevelgem 2018, classica storica del panorama internazionale: aperta sia ai velocisti più resistenti che hai colpi di mano, è una corsa molto particolare, tutta da seguire in quanto la fase ...

Viviani : La Gand-Wevelgem è la mia grande occasione : ROMA - ' Vorrei vincere soprattutto domenica alla Gand-Wevelgem, potrebbe essere la mia grande chance per la mia condizione, per il percorso, per la squadra '. Lo afferma l'olimpionico di Rio 2016 ...

Gand-Wevelgem 2018 : gli outsiders e le possibili sorprese. L’Italia ci prova con Elia Viviani : Si entra nel vivo con le Classiche del Nord. Prima Harelbeke, poi Gand-Wevelgem, che è in programma domenica: sulle pietre fiamminghe ci sono i primi antipasti di ciò che sarà la domenica di Pasqua con il Giro delle Fiandre. La sfida il 25 marzo sarà sicuramente quella annunciata tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet, che sono i due campioni uscenti. Ma, con una condizione non al top dei due favoriti, e con una corsa che magari potrebbe essere ...

Gand-Wevelgem 2018 : i favoriti. Riparte la sfida sulle pietre tra Peter Sagan e Greg Van Avermaet? : Superata la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento stagionale, ci si sposta verso il Nord e soprattutto si affrontano le prime gare con i muri belgi, caratterizzati dalle strade con le pietre. Domenica 25 marzo è in programma la Gand-Wevelgem, primo vero antipasto di quello che poi sarà, nella domenica di Pasqua, il Giro delle Fiandre. Andiamo a scoprire i favoriti per la corsa in terra belga. Sembra pronto a ripartire il duello tra Peter ...

Gand-Wevelgem 2018 - il percorso ai raggi X. Fase centrale durissima - corsa aperta : Archiviata la Milano-Sanremo, è tempo di spostarsi al Nord. Nelle prossime due settimane le Fiandre saranno il centro nevralgico del grande ciclismo, con muri, pavé e vento a dettare legge. Domenica sarà il turno della Gand-Wevelgem, corsa giunta alla sua 80esima edizione. Andiamo a scoprire il percorso, con i suoi 250 chilometri ricchi di passaggi spettacolari e al contempo molto tecnici. Nei primi 130 chilometri poco da segnalare, se non ...

Gand-Wevelgem 2018 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento) : Tutto pronto per le Classiche del Pavé: la primavera è inoltrata, si comincia a far sul serio sulle pietre del Belgio. In programma domenica 25 marzo la Gand-Wevelgem: andiamo a scoprire la startlist con l’elenco completo dei partecipanti (in aggiornamento). BMC Racing Team 1 VAN AVERMAET Greg 2 BETTIOL Alberto 3 ROELANDTS Jurgen 4 SCHAR Michael 6 VAN HOOYDONCK Nathan 7 VENTOSO Francisco BORA – ...

Gand-Wevelgem 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e la data della classica in Belgio : La stagione delle classiche del pavé entra finalmente nel vivo e domenica 25 marzo si correrà l’80ma edizione della Gand-Wevelgem, una delle corse più prestigiose che si svolgono nella regione delle Fiandre, in Belgio. I corridori dovranno affrontare un percorso di 250 km con undici durissime côte che regaleranno sicuramente grande spettacolo. Gli ultimi due vincitori sono stati il belga Greg Van Avermaet e lo slovacco Peter Sagan, che ...