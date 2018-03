Frasi di Buon Pomeriggio | frasi divertenti per amici su WhatsApp e frasi belle per il mio

Equinozio 2018 - buongiorno e buon primo giorno di Primavera! Ecco Frasi e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno dei momenti dell’anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino “aequus nox” (notte uguale). Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Buona Festa del Papà 2018 e migliori auguri : foto - Frasi divertenti e video del 19 marzo via WhatsApp : Fare gli auguri di Buona Festa del Papà 2018 in occasione di oggi 19 marzo è praticamente d'obbligo (oltre che un assoluto piacere): per questo abbiamo deciso di pubblicare questa ricca rassegna di foto, frasi divertenti, video canzone, poesia, filastrocca, disegni e GIF animate, tutte pronte per voi affinché possiate scegliere il contenuto che più degli altri possa rispecchiare il legame speciale che vi unisce al vostro babbo. Partiamo ...

19 marzo 2018 - San Giuseppe/Giuseppina : ecco le CITAZIONI e le Frasi più significative per fare gli auguri di buon onomastico : Il 19 marzo è la Festa del Papà: è il giorno in cui festeggiamo la nostra figura paterna perché proprio in questo giorno si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo. E’ considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza. E’ quindi una buona occasione per esprimere affetto e riconoscenza nei confronti del proprio padre ma anche per fare gli auguri di buon onomastico a tutti i Giuseppe ...

Gli auguri di buona Festa del Papà 2018 con video divertenti - immagini e Frasi il 19 marzo : Siamo sempre più vicini all'appuntamento del 19 marzo con la necessità di trovare il modo migliore per fare gli auguri di buona Festa del Papà. Quali sono le migliori immagini, i video più divertenti e le frasi contestuali che si possono inviare per una ricorrenza simile? Se avete intenzione di utilizzare app come Facebook e Whatapp ma non sapete come scegliere il contenuto più idoneo per l'appuntamento in programma domani, mi auguro che il ...

Buon onomastico - Frasi e immagini per gli auguri social : Per il mondo sei solo un nome, per me il tuo nome è tutto il mondo. 10. Oggi il tuo nome è scritto su milioni di calendari, ma acquista il suo valore e la sua importanza perche sei tu possederlo. ...

Buon 8 marzo e migliori auguri Festa delle Donne 2018 : immagini mimosa con Frasi e video divertenti per WhatsApp : Assolutamente d'obbligo oggi un Buon 8 marzo con gli auguri per la Festa della Donne: le immagini con la mimosa ma anche frasi e video divertenti e non per festeggiare il gentil sesso la faranno da padrone su WhatsApp, Facebook o tramite qualsiasi canale social. Giusto dare risalto alla figura portante delle famiglie e della società in questo 2018 come e ancor di più che negli anni scorsi. Le soluzioni per non lasciar passato inosservato ...

Frasi festa della donna 2018 : 10 modi per dire buon 8 marzo : Ci siamo, la festa della donna è arrivata: cosa scrivere nelle Frasi per l'8 marzo 2018? Il dilemma, come ogni anno sorge spontaneo: vediamo allora come fare a fare una bella figura con mogli, fidanzate, amanti, colleghe di lavoro, conoscenti, parenti e chi più ne può più ne metta. Certamente, se siete qui, di sicuro vi trovate in difficoltà, non sapendo effettivamente cosa scrivere per augurare buon 8 marzo alla donna di proprio interesse negli ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le Frasi più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp in occasione della Giornata internazionale della donna : L’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime ancora oggi. E’ un’occasione per condividere FRASI, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza. Di seguito proponiamo una selezione di ...

Auguri buona Festa della Donna 2018 : Frasi divertenti - foto e video per l’8 marzo via WhatsApp : Cercavate un bel modo per fare gli Auguri di buona Festa della Donna 2018, e mai come quest'anno avete anche deciso di anticiparvi, senza ridurvi al fatidico giorno dell'8 marzo? Come ben saprete, la ricorrenza cade per l'appunto domani, ma è bene attrezzarsi da subito per evitare inutili scivoloni da ritardatari incalliti. Stupitela, tanti i mezzi a disposizione non mancano di certo: abbiamo qui per voi frasi divertenti, ma anche foto e ...

Auguri per i 60 anni : Frasi di buon compleanno divertenti e in rima per auguri spiritosi : Sessant’anni sono una tappa importante nella vita di chiunque. Se una persona a voi cara sta per compierli, e voi non sapete con esattezza come fare degli auguri divertenti e simpatici per questa festa importante, non preoccupatevi. Con l’articolo di oggi vi daremo qualche idea, fornendovi consigli e aiutandovi con frasi originali da dedicare al vostro sessantenne preferito. Non lasciatevi sfuggire nemmeno una parola, continuate a leggere! frasi ...

Migliori auguri di buon San Valentino 2018 : buongiorno con Frasi - video e immagini per innamorati : Fare gli auguri di buon San Valentino 2018, dando il giusto buongiorno alla persona che si ama oggi 14 febbraio, è assolutamente fondamentale. Ecco perché noi di OptiMagazine vogliamo tornare sulla questione, mostrando ai nostri lettori la selezione delle Migliori frasi che possono avere un certo impatto su Facebook e Whatsapp, ma anche immagini contestuali ed un video emozionante con cui potrete esprimere l'amore che provate a fidanzate, amici ...