Francia | morto il gendarme rimasto ferito

Lupo solitario in Francia - è morto nella notte il poliziotto eroe : sale a quattro il numero di vittime : Il tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame è morto oggi in seguito alle ferite riportate ieri nell'attacco terroristico di Trebes, in Francia. Lo scrive su Twitter il ministro...

Francia - urla «Sono dell’Isis» e spara in un supermercato 1 morto - un ferito|Mappa|Live : A Trebes, nel sud del Paese. Il sindaco: «Ucciso un uomo nel negozio». Prima gli spari su agenti che rientravano dal jogging, poi l’uomo si è trincerato nel supermercato, armato, e ha detto: «Sono dell’Isis». Il premier, Edouard Philippe, parla di «Situazione seria»

Francia : si barrica in un supermercato - un morto tra gli ostaggi : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, nei Pirenei francesi. Subito dopo un uomo si è barricato in un supermercato di Trebes, poco lontano dalla ...

Francia - morto lo stilista Hubert de Givenchy : vestì Audrey Hepburn : Dalla sua prima sfilata nel 1952 alle dimissioni nel 1995 dalla sua casa d'alta moda venduta nel 1988, de Givenchy ha segnato per 40 anni il mondo della moda con l'eleganza delle sue creazioni.

Un altro caso Astori in Francia : morto giocatore 19enne del Tours : Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La...

Francia - incidente sci Pirenei - un morto : 21.02 Un giovane sciatore è morto sul versante francese dei Pirenei, dopo essere caduto mentre stava sciando insieme al padre nel Dipartimento di Ariège, sui Monti d'Olmes. La vittima è un giovane di 19 anni.

PAUL BOCUSE/ Morto lo chef stellato della Nouvelle Cuisine : il ricordo - "era la Francia" : PAUL BOCUSE: è Morto a 91 anni lo chef stellato che della Nouvelle Cuisine è stato uno dei maggiori interpreti. Il ministro degli interni francese Gérard Collomb dice, "era la Francia"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:10:00 GMT)

