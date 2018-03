corrieredellosport

: RT @GiaPettinelli: Francia onora eroe Beltrame con hashtag #TousGendarmes, 'Siamo tutti Gendarmi' - Europa - - beria_giancarla : RT @GiaPettinelli: Francia onora eroe Beltrame con hashtag #TousGendarmes, 'Siamo tutti Gendarmi' - Europa - - CretellaRoberta : Francia onora eroe Beltrame con hashtag: Messaggi di condoglianze e solidarietà - thexeon : Francia onora eroe Beltrame con hashtag -

(Di sabato 24 marzo 2018) ANSA, - PARIGI, 24 MAR - Pioggia di omaggi in tutta laperre Arnaud, il gendarmeche ieri ha sacrificato la propria vita per salvare una donna in ostaggio durante l'assalto ...