Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show | Parpiglia testimone | la

Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace? : Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace. Incredibile ma vero, i due protagonisti indiscussi dell'Isola dei Famosi 2018 (anche se hanno lasciato l'Honduras nelle prime puntate) sono riusciti a mettere da parte le ostilità e a mostrarsi abbracciati e sorridenti durante il Maurizio Costanzo Show. Se Alessia Marcuzzi non è riuscita a rendere possibile il loro incontro, ci ha pensato invece il grande Costanzo: proprio come sua moglie, è capace ...

“Un dolore grande”. Il dramma di Francesco Monte. L’ex tronista ha deciso di parlare apertamente di quel che gli è capitato prima dell’Isola dei Famosi. Una storia tragica che forse non tutti conoscono. E non ha nulla a che fare con Chechu : Ha accettato di andare ospite al Maurizio Costanzo show perché gli avevano detto che nessuno avrebbe parlato del canna-gate. E così è stato. Ospite del leggendario salotto di Costanzo c’era anche Eva Henger con la quale Francesco Monte si è scattato un selfie, selfie che ha fatto scatenare le chiacchiere. Inutilmente. Perché quel selfie era stato richiesto ai due ex naufraghi da Pio e Amedeo per la loro trasmissione Emigratis. Pio e Amedeo, ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Nessuna convivenza" : Paola Di Benedetto, ospite di Ultime dall’Isola, la rubrica condotta da Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, ha rivelato che, in questi giorni, ha deciso di lasciare definitivamente la sua città natale, Vicenza, per trasferirsi definitivamente a Milano. Al momento, però, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha alcuna intenzione di affrontare una convivenza con Francesco Monte, con cui, però, sta gettando le basi per una conoscenza più ...

Isola dei Famosi 2018 - Canna-Gate - Eva Henger : "Nessuna pace con Francesco Monte" : Il Canna-Gate, lo scandalo esploso dopo le accuse di Eva Henger rivolte a Francesco Monte riguardo un presunto consumo di droga leggera poco prima dell'inizio della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, sembra essere destinato a continuare.Durante la giornata di ieri, infatti, una foto ritraente Eva Henger, Francesco Monte e i comici Pio e Amedeo di Emigratis, programma in onda su Italia 1, scattata durante la registrazione della ...

Isola dei Famosi - Paola Di Benedetto ha presentato Francesco Monte in famiglia : Paola Di Benedetto è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 insieme al suo amico e compagno d'avventura Filippo Nardi e insieme hanno parlato di quella che è stata la loro Isola dei Famosi . E ...

Eva Henger e Francesco Monte fanno pace! Gli italiani presi in giro? : La pace tra Francesco Monte ed Eva Henger viene sancita durante la prima puntata del Maurizio Costanzo Show. Una foto che circola dei due abbracciati, ne è la prova. Ma quello che viene da chiedersi è questa: gli italiani sono stati presi in giro da questo teatrino? Il caso canna-gate avvenuto a L’Isola Dei Famosi ha causato un’ondata mediatica quasi della potenza di uno tsunami. Ne hanno parlato praticamente tutti, anche la rete ...

Maurizio Costanzo Show : ospiti Eva Henger e Francesco Monte. Solo una tregua o hanno fatto pace? : Torna il Maurizio Costanzo Show : ospiti Eva Henger e Francesco Monte . tregua o pace fatta? Mercoledì 21 marzo è stata registrata la prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, in onda a ...

