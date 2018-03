Fraccaro candidato presidenza Camera chi e m5s

agi

(Di sabato 24 marzo 2018) Riccardoè ilufficiale del Movimento 5 Stelle per ladelladei deputati. Lo rendono noto i capigruppo in pectore M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'annuncio ufficiale della candidatura di Riccardo, fedelissimo di Luigi Di Maio e nella scorsa legislatura in prima linea nella battaglia contro i vitalizi, è arrivato ieri sera a sorpresa al termine di una lunga giornata. E scalza a sorpresa il nome di Roberto Fico, dato in pole ormai da molti giorni, e che oggi è stato visto più volte a colloquio con il capo politico M5S Di Maio. Stamattina all'assemblea congiunta degli eletti, fissata per le 9, Di Maio si limiterà a comunicare la decisione presa. Molti dei parlamentari Cinquestelle facevano il tifo per Fico e più di uno oggi aveva espresso il timore che il ...