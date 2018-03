Forza Italia | malumori dopo le elezioni dei presidenti delle camere Tensione sui

Nunzia De Girolamo - il commento velenosissimo sulla Casellati : 'Finalmente anche in Forza Italia...' : 'Finalmente anche in Forza Italia vince la competenza ed il merito '. Se è un'esultanza, quella di Nunzia De Girolamo ha un retrogusto velenoso e amarissimo. L'esponente azzurra, rimasta fuori dalle ...

Fico - M5S - eletto presidente della Camera. Casellati - Forza Italia - al Senato : Roberto Fico , Movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati , Forza Italia, sono stati eletti presidenti di Camera e Senato. Si è risolta nella notte l'impasse sugli accordi tra i ...

Dal Csm alla guida del Senato Ecco chi è la Alberti Casellati Avvocato in Forza Italia fin dal '94 : Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affarItaliani.it

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Presidenza delle Camere - rottura Berlusconi-Salvini sulla Bernini (Forza Italia). E Di Maio apre : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Senato - Salvini lancia Bernini. Ecco il racconto per immagini della rottura con Forza Italia : Telefonate che si susseguono: prima Calderoli e poi Matteo Salvini, con i due che poi dialogano a lungo nell’Aula del Senato. Il leader della Lega sembra spazientito, mentre il Senatore Candiani parla a lungo con esponenti del M5S. Questo accade prima delle ore 18, quando Matteo Salvini decide di scendere nella sala stampa di Palazzo Madama per annunciare: “Abbiamo votato Bernini”. Nell’Aula del Senato a quel punto si ...

Presidenza delle Camere - scontro tra Berlusconi e Salvini. Il n.1 di Forza Italia : si rompe la coalizione : Il nuovo Parlamento Italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Silvio Berlusconi - il gelo di Forza Italia su Salvini e la Bernini : 'Al Senato il nostro candidato è Paolo Romani' : 'Valuterà Silvio Berlusconi '. Quella di Matteo Salvini è una mossa 'o la va o la spacca'. La candidatura di Anna Maria Bernini di Forza Italia alla presidenza del Senato paradossalmente fa più ...

Matteo Salvini - la bomba sul Senato : 'Votiamo la Bernini di Forza Italia'. Berlusconi e Di Maio - ora cambia tutto : 'Voteremo Anna Maria Bernini presidente del Senato già nella seconda votazione'. L'annuncio di Matteo Salvini arriva a metà pomeriggio di venerdì, dopo ore di trattative bloccate e tensione crescente. ...

Senato - Salvini : “Abbiamo votato Bernini di Forza Italia. Vediamo se M5s ha pregiudizi” : “Abbiamo votato un candidato di centrodestra, un candidato di Forza Italia: Anna Maria Bernini“. Lo ha annunciato ai microfoni del TgLa7 il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver lasciato l’aula del Senato dove è in corso la seconda votazione per il presidente. Salvini ha aggiunto: “La scelta della Lega mira a uscire dal pantano, è un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra. Il Parlamento deve ...

Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il leader leghista : Niente da fare. Fallisce la mediazione di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e alla terza votazione per il presidente del Senato, quando il quorum si abbasserà, Forza Italia non molla e insiste sul nome di Paolo Romani chiamando anche gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia a farlo, in base all'accordo siglato qualche giorno fa nel vertice tra i leader Segui su affarItaliani.it

Sondaggi - effetto traino sui vincitori : M5s al 35 e Lega al 23 - 5. Il Pd cade ancora più giù - Forza Italia sprofonda all’11 : Mentre i pariti sono alle prese con l’elezione dei presidenti delle Camere, i Sondaggi confermano il cosiddetto “effetto traino”. Se si tornasse a votare domani, infati, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti, rubandoli in particolare al Pd e a Liberi e Uguali da una parte a Forza Italia dall’altra. Secondo Index Research per Piazzapulita, il Carroccio passerebbe dal 17,4 per cento al 23,5, con un ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Forza Italia : “Dal terzo scrutinio votiamo Romani” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Camera : Forza Italia al Senato vota Romani : Il candidato della coalizione di centrodestra per il Senato è Paolo Romani – Roma – Forza Italia ha diffuso un comunicato. “In base agli accordi... L'articolo Camera: Forza Italia al Senato vota Romani proviene da Roma Daily News.