Forte terremoto al largo di Ostuni e Brindisi | paura nella notte in Puglia

Terremoto - ministro Pinotti : integrazione Forte tra Difesa e Protezione civile : La sinergia tra i diversi corpi dello Stato “è fondamentale per affrontare al meglio nuove emergenze“: lo ha dichiarato il ministro della Difesa Roberta Pinotti , oggi al Sestriere per la cerimonia di chiusura dei CaSta. “Negli ultimi anno abbiamo vissuto catastrofi naturali dolorosissime: Terremoto , nevicate abbondanti; siamo stati capaci di utilizzare tutti i corpi dello Stato” dando prova dell’utilizzo ...

La terra trema in provincia di Macerata : decine di scosse di terremoto - più Forte di magnitudo 3.5 : Lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo