Formula Uno | è di Hamilton la prima pole stagionale | secondo Raikkonen | terzo Vettel

Formula Uno 2018 - calendario e orari diretta tv (Sky - TV8 e Rai) di tutti i GP : Cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…)...

Stanotte il via alla Formula Uno con le libere di Melbourne Video : Si parte, come sempre negli ultimi anni, con il circuito australiano di Melbourne [Video]. A differenza di altre piste, l'esordio ha regalato spesso nomi nuovi e non sempre a vincere è stato il favorito numero uno per la lotta al mondiale. Basti pensare che negli ultimi 6 anni sono stati ben cinque i piloti vincenti: due volte Rosberg, Hamilton, Vettel, Raikkonen e Button. Michael Schumacher è colui che ha vinto di più in Australia con 4 ...

Formula Uno - la Ferrari è pronta : i punti di forza e di debolezza della SF71H : Lo scorso 22 febbraio la Ferrari ha presentato la nuova SF71H che nei test ha dato risultati estremamente positivi. Sergio Marchionne, in primis, ma anche tutti i tifosi della Rossa si augurano di ...

F1 - Capelli e l'ingegner Bruno confermati nello staff che seguirà la Formula 1 per TV8 : Non è confermata la presenza di Giorgio Piola : l'italiano, infatti, commenterà le novità tecniche presenti in griglia per F1 TV, il servizio streaming lanciato qualche settimana fa da Liberty. Il ...

Mercedes-AMG GT R - la safety car più veloce di sempre in Formula Uno – FOTO : L'articolo Mercedes-AMG GT R, la safety car più veloce di sempre in Formula Uno – FOTO proviene da Il Fatto Quotidiano.

Inter - Spalletti trova la Formula della felicità in uno 'strano' triangolo : Spalletti ha trovato la formula che dona equilibrio alla sua Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come la fonte del ritrovato entusiasmo risieda a centrocampo. 'Samp o meno, Icardi è irresistibile, fa un gol di tacco che entrerà nella storia: ma sarebbe semplicistico fermarsi ...

Roma - colata di asfalto sui sampietrini per la Formula E : "Uno scempio" : Le foto hanno fatto il giro del web non appena i residenti si sono accorti dello "scempio": una colata di cemento sui sampietrini dell'Eur, per ricavare le aree di sosta riservate ai bolidi della Formula E...

Formula 1 - Vettel : 'Sono fiducioso - ognuno sta sacrificando qualcosa per arrivare al successo' : Il rivale designato di Vettel resta Lewis Hamilton ; il tedesco spiega così la rivalità col Campione del Mondo in carica: ' Ha vinto quattro titoli ed è quindi uno dei migliori nella storia del ...

Formula Uno - Ricciardo leader a Montmelò. Quarto tempo per Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo nella seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18''047 precedendo le Mercedes ...

Formula Uno - Raikkonen in pista nel pomeriggio : Sarà Kimi Raikkonen a guidare la Ferrari questo pomeriggio a Montmelò , Barcellona, nella seconda giornata di test della Formula 1 in vista del via della stagione il 25 marzo in Australia. Il ...

Formula Uno - a metà giornata il miglior tempo è di Ricciardo davanti a Hamilton e Vettel : È di Daniel Ricciardo il miglior tempo a metà della seconda giornata di test sul circuito catalano di Montmelò. L'australiano della Red Bull gira, con gomme iper-soft, in 1'18'047 precedendo l'inglese ...