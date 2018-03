Formula 1 | Lewis Hamilton in pole umilia Sebastian Vettel | ' Quel giro veloce per

Formula 1 - Lewis Hamilton si gode la pole : 'Cerco sempre la perfezione' : Un giro pazzesco. Uno di quelli che non si dimenticano facilmente. In 1:21.164, Lewis Hamilton ha conquistato la pole a Melbourne, davanti alle Ferrari. "Essere qui ancora a lottare per vincere è ...

