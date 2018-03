Formula 1 | Ferrari | sensazioni positive in Australia Vettel | ' Peccato per la pole | ma

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari - Gp Australia 2018 - : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park , oggi, .

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY - qualifiche live : bene le Ferrari! Pista asciutta (Gp Australia 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park (oggi sabato 24 marzo)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:00:00 GMT)

Formula 1 - Hamilton domina le prove libere. La Ferrari di Vettel : 'Dobbiamo migliorare' : Lewis Hamilton domina le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia che domenica aprirà il campionato di Formula Uno. Nella prima sessione il pilota britannico sulla sua Mercedes ha ...

DIRETTA Formula 1 GP AUSTRALIA 2018/ Video prove libere : Hamilton top - Vettel e Ferrari vogliono sorprendere : DIRETTA FORMULA 1 Gp AUSTRALIA 2018, Video prove libere: Hamilton top, Vettel e Ferrari vogliono sorprendere. Tempi e classifica FP1 e FP2 Melbourne.

Prove libere Formula 1 dall'Australia - Sebastian Vettel coccola la sua Ferrari : ... nel primo GP della stagione , gara in esclusiva alle 7.10 su Sky Sport F1 HD, canale 207, in quinta posizione con il tempo di 1:24.451, al comando il campione del mondo uscente il leader Lewis ...

Formula Uno - la Ferrari è pronta : i punti di forza e di debolezza della SF71H : Lo scorso 22 febbraio la Ferrari ha presentato la nuova SF71H che nei test ha dato risultati estremamente positivi. Sergio Marchionne, in primis, ma anche tutti i tifosi della Rossa si augurano di ...

Formula 1 al via in Australia. Le Mercedes sottovalutano la Ferrari (e forse per una volta va bene così) : “Vedrai che questo è l’anno della Ferrari”. Lo si sente ripetere, con annesso colpetto di gomito e strizzata d’occhio, più o meno ogni marzo e ogni qualvolta la discussione scivoli sul tema motori. Succedeva già quando al volante della Rossa c’era Fernando Alonso e al timone Stefano Domenicali. Ricapita oggi, mentre ad Albert Park, Melbourne, Australia, la Formula 1 è pronta a ripartire. Nel frattempo sono arrivati Sebastian Vettel e Maurizio ...

Formula 1 - Ferrari - Vettel annuncia il nome della sua SF71H : Il quattro volte Campione del Mondo, ricordiamo, ogni anno sceglie un nome diverso per la monoposto, creando della suspance poco prima del primo appuntamento della stagione. La denominazione è stata ...

Ecclestone : "Ferrari vuol dire più soldi per tutti. Senza non esiste la Formula1" : Allora parliamo della politica che porta avanti Liberty Media per avere una F.1 vincolata da motori standardizzati, per ridurre i costi e aprire a nuovi partecipanti, nonostante Ferrari e Mercedes ...

Formula 1 - Ricciardo : 'Mercedes ancora favorita - dietro sfida aperta tra Red Bull e Ferrari : È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. 'Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati ...

Formula 1 - Jean Todt sfida la Ferrari 'Sono liberi di andarsene - ma mi auguro che non lo facciano' : Jaen Todt è al suo terzo e ultimo mandato come presidente della Federazione Internazionale Automobile, oltre ad essere ambasciatore ONU per la sicurezza stradale, e in un'intervista a La Stampa parla ...

Formula1 Wolff : "Sarà lotta a tre con Ferrari e Red Bull" : Alla vigilia del GP di Melbourne, che dà il via alla stagione 2018 del mondiale di Formula 1, Toto Wolff, Ceo e team Principal della pluridecorata Mercedes allarga la platea della lotta iridata anche ...

Formula 1 - come si presentano Mercedes - Ferrari e Red Bull in Australia : Mercedes: il giudizio La Mercedes in questi test è sembrata essere la vettura più performante. Il team non ha mai cercato la prestazione girando sempre con mescole piuttosto dure e con un certo ...