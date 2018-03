Formula 1 2018 | il calendario | i pronostici | i protagonisti La guida di GQ

gqitalia

(Di sabato 24 marzo 2018) Scatterà domenica 25 marzo, alle 7.10 del mattino in Italia, il primo semaforo verde del Mondiale di. Come di consueto si parte da Melbourne, Australia, primo di 21 Gran Premi che incoroneranno il campione del mondo. La caccia a Lewis Hamilton è aperta, con Sebastian Vettel che spera di tornare alla vittoria cinque anni dopo l’ultima volta. Tra i due, appaiati a quota 4 Mondiali, sarà una sorta di spareggio per agganciare Fangio, per la Ferrari un’altra occasione per aggiornare un palmares che in quanto a titoli piloti si ferma a quello di Kimi Raikkonen nel 2007. Il campione del Mondo Lewis Hamilton ha vinto tre degli ultimi quattro mondiali, uscendo sconfitto solo nel 2016 dall’allora compagno di scuderia Nico Rosberg. La Mercedes è ancora il team da battere, lo pensano tutti, anche se durante i test ha giocato un po’ a nascondino. La vettura è ...