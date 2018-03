Fiume umano per marcia a Washington

Catania - Festa di Sant’Agata : salita dei Cappuccini e il Fiume umano dei devoti : Come un fiume in piena che risale il normale declivio di Via Cappuccini a Catania, i devoti tirano con energia il fercolo di Sant’Agata, avanzando con fatica verso la stretta via nel cuore civico del capoluogo etneo. Uno spettacolo suggestivo e commovente che lascia ammutoliti tutti coloro che assistono per la prima volta a questo straordinario evento religioso. 40 ore di processione durante i tre giorni di festeggiamenti in onore di ...