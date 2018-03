laragnatelanews

: Figurine troppo costose. Ma quanto ci costa finire l'Album dei Calciatori Panini? #albumcalciatori -… - evyna : Figurine troppo costose. Ma quanto ci costa finire l'Album dei Calciatori Panini? #albumcalciatori -… - AlfredoArciero : Panini, polemica nel Regno Unito: 'Figurine troppo care, finire l'album costa 600 sterline' -

(Di sabato 24 marzo 2018) Ogni anni mi riprometto di non comprare più ai miei figli i famosi album di. Siamo passati da quelli degli animali in generale agli Amici Cucciolotti (li almeno c’è una raccolta fondi) perai tanto amatidella. Ogni anno iniziano, io smetto di comprare le… a loro passa il momento e l’album rimane sufficientemente vuoto per non farmi avere anche l’ansia di averci speso dietro troppi soldi. Mafare queste raccolte del “Ce l’ho, ce l’ho, manca”? Ve lo siete mai chiesto? Per molti genitori il pacchetto dia 70 centesimi è un premio da dare ai propri figli per un bel voto o un buon comportamento a casa, ma nei mesi non ci rendiamo conto del costo che questa passione abbia realmente. Tanto per cominciare è difficile che acquistiamo un solo pacchetto per volta, hanno poi ideato i pacchetti a ...