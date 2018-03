Figlio 11enne a casa da solo per 20 minuti | genitori a processo

Lascia il Figlio 11enne a casa da solo per una camminata : a processo per abbandono di minore : Il ragazzino ha chiamato la polizia dicendo di essere stato Lasciato solo. Accusata anche la madre che non era intervenuta dopo che il figlio l'aveva chiamata.Continua a leggere

Lasciano il Figlio 11enne a casa per 20 minuti : a processo per abbandono di minore : Sono bastati 20 minuti, il tempo di una passeggiata. Il padre si è allontanato da casa con la compagna, lasciando solo il figlio 11enne, con tutte le raccomandazioni del caso: il cellulare a portata di mano, l'invito a chiamare per qualsiasi cosa. Lui, invece, ha chiamato la madre e si è lamentato di esser stato lasciato solo. La donna, distante 50 chilometri dalla casa dell'ex, gli ha detto di chiamare il 113 e quando il padre e ...