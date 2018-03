Fico | taglio ai costi politica tra le priorità della legislatura

La Corte dei Conti ha un messaggio per i partiti : "Famiglie ancora in difFicoltà - non rallentare su riforme e taglio debito" : La guardia non può essere "abbassata" perché se è vero che "il miglioramento" dei risultati economici dei Conti pubblici c'è stato è altrettanto vero che "l'uscita dalla recessione e la ripresa non pongono infatti ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante famiglie". Il messaggio ai partiti in vista del voto arriva dal presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, in occasione della cerimonia ...