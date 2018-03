Fico eletto presidente della Camera Intesa centrodestra-M5S | Casellati Fi al Senato

Roberto Fico eletto presidente della Camera : Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera dei Deputati. Classe 1974, nato a Napoli, Fico è un pentastellato della prima ora, essendo tra i fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo a Napoli...

ELEZIONE PRESIDENTI CAMERA E SENATO/ Eletto Roberto Fico : ok intesa M5s-Centrodestra - e Alberti Casellati... : CAMERA e SENATO, ELEZIONE dei PRESIDENTI in diretta streaming video live: Romani o Bernini, il futuro del Centrodestra passa dal voto di oggi. Lite Berlusconi-Salvini, M5s e Pd "attendono"..(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:49:00 GMT)

Elezioni : Fico (M5S) - eletto con il 57 - 57 : Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 stelle e presidente uscente della commissione di Vigilanza Rai, eletto nel collegio uninominale Camera di Napoli 8 con il 57,57 per cento.

