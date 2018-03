Fico alla Camera e Casellati al Senato | chi vince | chi perde

ilfattoquotidiano

: DIRETTA: Il nostro candidato alla Presidenza della Camera del MoVimento 5 Stelle è Roberto Fico - luigidimaio : DIRETTA: Il nostro candidato alla Presidenza della Camera del MoVimento 5 Stelle è Roberto Fico - Mov5Stelle : Il candidato del MoVimento 5 Stelle alla Presidenza della Camera è @Roberto_Fico - Agenzia_Italia : La Bernini ha rinunciato alla candidatura. Ma l'asse M5s-Lega sembra ormai saldo. A Montecitorio andrà Fico? -

(Di sabato 24 marzo 2018) RobertoPresidente dellae Maria Elisabetta AlbertiPresidente del. Qualche considerazione. M5S. Ottiene la Presidenza della, e ci mancherebbe altro con quel 32% lì. Il discorso diè stato efficace e passionale: ha detto cose più condivisibili lui in 5 minuti che la Boldrini in 5 anni. Un discorso più da leader di opposizione che da Presidente della, ma non ho dubbi che d’ora in poi saprà essere istituzionale come il ruolo che richiede. Non è portato per la tivù, ma è persona intelligente e preparata. La vera vittoria del Movimento è stata però avere imposto al centrodestra la defenestrazione dell’indigeribile Romani (anche se pure lanon è esattamente Madre Teresa: rileggetevi cosa scrisse Gian Antonio Stella nel 2005 sul Corriere). C’è comunque poco tempo per gioire: il difficile, per Di Maio e per i suoi, ...