Fiat Uno Turbo da record 530 Cv con preparazione stradale | un mostro a quattro ruote

"Adoro i gonFiatori di palloncini. Se ne incrociate uno - ringraziatelo e chiedetegli il suo sogno" : "Nelle prossime selezioni valorizzeremo la partecipazione e la creazione di valore per la nostra comunità. Valorizzeremo i gonfiatori di palloncini. Se incrociate un gonfiatore di palloncini, ringraziatelo, chiedetegli il suo sogno e donategli un palloncino per raggiungerlo. Le buone azioni non possono rimanere impunite, scoviamo i gonfiatori di palloncini!".Così interviene Davide Casaleggio sul blog delle stelle in un post in cui ...

“Addio - ha vissuto e lottato con coraggio”. Lutto in Italia. Al centro di uno dei fatti di cronaca più drammatici della nostra storia - ha tenuto gli italiani col Fiato sospeso. Dalla sua storia è nata anche una fiction : La sua storia tenne con il fiato sospeso. Era il 1997 quando venne rapito dall’Anonima Sequestri, rimanendo nelle mani della banda per ben 237 giorni. All’età di 83 è morto a Brescia l’imprenditore di Manerbio Giuseppe Soffiantini. Il suo fu un caso molto particolare, i suoi figli durante il rapimento furono vittime di un’estorsione da parte del generale dei carabinieri Francesco Delfino. Per questo il generale fu ...

Neve - le foto dal mondo. Uno spettacolo in 10 scatti mozzaFiato : Lamenti per i disagi, per le scuole chiuse, per i ritardi dei treni: la Neve ha causato diversi problemi in molte parti del mondo, ma in qualche modo ha saputo farsi perdonare. Coperte da un manto bianco, le città assumono un aspetto inedito e incantato. Anche i luoghi più conosciuti, quelli vissuti nella quotidianità, rivelano un fascino inaspettato.Gli scenari da favole scoperti a pochi passi da casa stanno invadendo le ...

“Non ci credo!”. Il preside scopre il segreto della bidella e lo dice a tutta la scuola. Lavorava da anni in quell’istituto - ma nessuno ‘sapeva’. E quando si è trovata di fronte studenti e professori che la fissavano - è rimasta senza Fiato. E ha pianto di gioia : A vederla così, in questa foto, è una signora normalissima: 77 anni, da tempo impiegata come collaboratrice in una scuola elementare. nessuno, né gli studenti, né il corpo docente e tanto meno il personale della Belle Elementary School, in West Virginia, si era accorto di nulla. Frances Buzzard, questo il suo nome, portava avanti il suo lavoro ogni giorno. Lucidava i mobili, sistemava le classi, sempre con molta cura, ma a parte svolgere ...

Buon compleanno Uno! - I 35 anni della Fiat che nacque Lancia FOTO GALLERY : Ha fatto il giro del mondo la notizia del lancio del Falcon Heavy, il super razzo di SpaceX, azienda aerospaziale del vulcanico Elon Musk. Il vettore è partito da Cape Canaveral, rilasciando in orbita logiva contenente una Tesla Roadster, ora diretta in solitaria verso Marte.Il lancio italiano. Il futuro è già qui, direbbe qualcuno. Eppure, quella di Palo Alto non è lunica automobile finora Lanciata dalla base Nasa della Florida. Proprio al ...