Fiano Romano | sequestrate 3mila bombole fuori legge

Fiano Romano - sindaco (e candidato di LeU) dà gratis i locali del Comune all’azienda di cui è socio. “Conflitto d’interessi” : Il Comune di Fiano Romano (Roma) lo scorso settembre ha concesso l’uso gratuito di alcuni locali di proprietà e il proprio patrocinio per un evento su ‘Nefrologia e Territorio‘ organizzato da un’azienda che si occupa di sanità, la Geramed srl. Fin qui nulla di strano ma, andando a spulciare l’assetto societario dell’azienda beneficiaria, salta fuori che il 30% delle quote societarie appartengono proprio al ...

Asd Judo Frascati : in trionfo a Fiano Romano : Asd Judo Frascati: Fioranelli, Cusano e Pastizzo in trionfo a Fiano Romano, poi tanti podi Frascati (Rm) – La prima edizione del trofeo giovanile organizzato... L'articolo Asd Judo Frascati: in trionfo a Fiano Romano su Roma Daily News.

I 10 migliori Campeggi e Villaggi con Sistemazioni Originali 2018 : vince I Pini Family Park di Fiano Romano con le case di Hello Kitty : ... Art City, Wellness, Pet Friendly, Glamping, Sport, Family, AquaPark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture ...

I 10 migliori Campeggi e Villaggi con Sistemazioni Originali 2018 : vince I Pini Family Park di Fiano Romano con le case di Hello Kitty : La terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, l’iniziativa che premia i migliori Campeggi e Villaggi per le singole categorie di servizi, prende il via con l’assegnazione del nuovo riconoscimento “Unusual Accommodations 2018” alle dieci strutture en plein air con le Sistemazioni più Originali. Introdotto con i Certificati di Eccellenza 2018, il premio che celebra lo spirito più divertente e stravagante delle vacanze en plein air vede ...

Viabilità : A1 - giovedì dalle 23 chiusa la stazione di Fiano Romano : Viabilità: sulla A1 dalle 23 di giovedì sarà chiusa l’uscita Fiano Romano Roma – Autostrade per l’Italia comunica che dalle 23 di giovedì 15 alle... L'articolo Viabilità: A1, giovedì dalle 23 chiusa la stazione di Fiano Romano su Roma Daily News.

Roma : A1 - dalle 23 di oggi chiusa uscita Fiano Romano : Roma- Autostrade per l’Italia comunica che, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sulla A1 Milano-Napoli-Diramazione Roma nord dalle ore 23 di oggi, mercoledì... L'articolo Roma: A1, dalle 23 di oggi chiusa uscita Fiano Romano su Roma Daily News.