Femminicidio | il segretario Ugl Calabria chiede leggi severe e pene esemplari

cn24tv

: Femminicidio, il segretario regionale della Ugl Ornella Cuzzupi chiede leggi severe e pene esemplari - RadioMeduaMovid : Femminicidio, il segretario regionale della Ugl Ornella Cuzzupi chiede leggi severe e pene esemplari - realelleu : @maumartina @pdnetwork Vede segretario, é questo che ci porta a perdere. Inseguire i sondaggi e le mode. Difatti no… -

(Di sabato 24 marzo 2018) Non può essere più consentito in un Paese civile e moderno che episodi, come quelli che ha regalato la cronaca degli ultimi mesi e delle ultime settimane, si possano ripetere". Ad affermarlo è il ...