Facebook - in una settimana bruciati 58 miliardi di dollari : Una settimana in Borsa decisamente da dimenticare per Facebook. Il social media ha bruciato 58 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in seguito allo scandalo di Cambridge Analytica. Lo ...

Facebook : bruciati 58 miliardi di dollari : ANSA, - ROMA, 24 MAR - Una settimana in Borsa decisamente da dimenticare per Facebook. Il social media ha bruciato 58 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in seguito allo scandalo di ...

Facebook : bruciati 58 mld di dollari di capitalizzazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...