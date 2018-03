Facebook | il fiuto per le bufale di Napalm51 | “Profili spiati? Impossibile I social

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 marzo 2018) Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, torna Napalm 51 e sui profilidaper fini commerciali commenta: “Non mi risulta. Zuckerberg non farebbe mai una cosa del genere. Isiamo noi…quando mi arrivano questi avvisi è perché mi vogliono bene, cercano di soddisfare i miei desideri, i miei sogni e le mie aspirazioni.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo, ilper ledi: “Profili. Isiamo noi… soddisfano i miei sogni” proviene da Il Fatto Quotidiano.