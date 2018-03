Facebook | Elon Musk elimina gli account di Tesla e SpaceX

Cambridge Analytica - Elon Musk cancella le pagine Facebook di Tesla e SpaceX : Elon Musk ha cancella to le pagine di Tesla e di SpaceX da Facebook , aderendo così alla campagna per boicottare il social media di Mark Zuckerberg dopo lo scandalo sull’abuso dei dati di 50 milioni di utenti da parte di Cambridge Analytica . Il businessman visionario ha eliminato gli account da 2,5 milioni di follower l’uno raccogliendo la richiesta di un utente di abbracciare la protesta. “Cos’è Facebook ?”, ha scritto ...

Elon Musk cancella le pagine di Tesla e SpaceX da Facebook : Elon Musk ha cancellato la pagina di Tesla e di SpaceX da Facebook, aderendo così alla campagna per boicottare il social media dopo lo scandalo dei suoi 50 milioni di profili usati impropriamente a fini elettorali da Cambridge Analytica. Lo scrivono i media Usa.Il businessman visionario ha eliminato gli account raccogliendo la richiesta di un utente di abbracciare la protesta.Elon Musk says he'll delete SpaceX's Facebook page after ...