F1 | Hamilton stellare in Australia conquista la pole ma le Ferrari gli stanno col fiato

calcioweb.eu

(Di sabato 24 marzo 2018) Si entra finalmente nel vivo: motori accesi a Melbourne per le qualifiche del Gp d’. Dopo circa un’ora dall’ultima sessione di prove libere i piloti sono tornati in pista all’Albert Park Circuit a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Il primoman della stagione è un eccellente Lewis, che è riuscito a chiudere davanti a tutti dopo una qualifica ricca di colpi di scena. A caratterizzare il Q3 è stato l’incidente, a inizio sessione, di Valtteri Bottas, dopo il quale i piloti sono dovuti fermare per la bandiera rossa. Nonostante l’incidente, la Mercedes può sorridere per laposition di Lewische ha fermato il crono sull’1.21.164, seguito dalle duedi Raikkonen e Vettel. Subito dietro al tedesco della Rossa le Red Bull di Verstappen e Ricciardo, che partirà però ottavo per la penalità. Nuovo record di pista per il britannico che ...