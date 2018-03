F1 : Hamilton il più veloce nella Q1 : ANSA, - ROMA, 24 MAR - Lewis Hamilton è stato il più veloce nella Q1 del Gp d'Australia di F1. Con il tempo di 1'22"824 il pilota Mercedes ha preceduto le Ferrari di Kimi Raikkonen , +0.272, e ...

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton è il più veloce! - Gp Australia 2018 - : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Australia 2018 Melbourne: tempi e classifica delle due sessioni del primo Gran Premio stagionale.

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - Hamilton il più veloce nelle libere : Il pilota della Mercedes è stato il migliore in entrambe le sessioni. Ferrari costrette a inseguire con Raikkonen che fa meglio di Vettel Gp d'Australia 2018, orari tv e dove vederlo

DIRETTA FORMULA 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Hamilton è il più veloce! (Gp Australia 2018) : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Australia 2018 Melbourne: tempi e classifica delle due sessioni del primo Gran Premio stagionale ad Albert Park (oggi venerdì 23 marzo)(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:50:00 GMT)

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton davanti anche nelle FP2. Raikkonen è lì - Vettel un po' più indietro : ' Spoiler tattici' per confondere l'opinione pubblica? Lo scopriremo solo vivendo… OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d'Australia 2018 di F1: cronaca in ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Lewis Hamilton il più veloce. Max Verstappen a un decimo - Sebastian Vettel a mezzo secondo : C’è Lewis Hamilton in vetta al monitor dei tempi alla fine della seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Il britannico è stato inarrivabile per tutti: solo Max Verstappen è riuscito a stargli in scia, sebbene a più di un decimo. Terzo tempo per Valtteri Bottas, con Kimi Raikkonen vicinissimo. A mezzo secondo, invece, con il quinto tempo, la Ferrari di Sebastian Vettel. I ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati prove libere 1. Il graffio di Lewis Hamilton con le UltraSoft. Raikkonen quarto e Vettel quinto lavorano con le gomme più dure : Pronti, via ed è subito Lewis Hamilton su Mercedes ad imporre la legge del più forte nelle prove libere 1 del GP d’Australia, prima prova del Mondiale 2018 di F1. Il campione del mondo in carica, con estrema facilità, ha ottenuto il miglior tempo di questa prima sessione (1’24″026) precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’24″577), e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen ...

Formula 1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel/ Chi sarà il più veloce fra i due a Melbourne? : Formula 1, Lewis Hamilton a Vettel: “Non sono ancora al top”. Parte la corsa al Mondiale. Inizia questo weekend il campionato del mondo 2018 di Formula 1, si scaldano i motori…(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:59:00 GMT)

F1 - GP Australia 2018 – Lewis Hamilton : “Il mio obiettivo è quello di essere ancor più costante dell’anno scorso” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul britannico della Mercedes, Lewis ha subito chiarito il suo pensiero sul valore di essere in F1: “E’ un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed ...

F1 - quanti soldi guadagnano i piloti? Gli stipendi del Mondiale. Sebastian Vettel il più ricco - Lewis Hamilton lo insegue : quanti soldi guadagnano i piloti di Formula Uno? Quali sono i vertiginosi stipendi che percepiscono i temerari delle quattro ruote per sfrecciare a oltre 300 km/h? Queste sono le domande che molti appassionano di F1 si fanno periodicamente e che riemergono prima dell’inizio di ogni stagione. Il Mondiale che scatterà con il GP di Australia (23-25 marzo) sarà caratterizzato anche da importanti ingaggi per i fenomeni che riempiranno la ...

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa : Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere. Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno ...

Lewis Hamilton : “La Red Bull è la più veloce potenzialmente ma non ci batterà” : Lewis Hamilton appare decisamente sicuro di sé in vista dell’esordio stagionale del Mondiale di F1 2018 a Melbourne (Australia). Il 4 volte campione del mondo britannico, alfiere della Mercedes, è stato intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com ed ha dato fornito risposte decisamente interessanti. Guardando ai nomi dei possibili rivali, Lewis ha pochi dubbi: “Beh, i due nomi ovvi che possiamo prevedere come miei ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 6 marzo. Sebastian Vettel il più veloce di tutti. Bottas ed Hamilton inseguono : C’era chi dopo i primi 4 giorni di freddo e neve in quel di Barcellona (Spagna) aveva già dato per morta la Ferrari dopo la prima tornata di Test in Catalogna. Nel day-1 di questa seconda tranche Sebastian Vettel, con la sua SF71H, ha risposto presente dimostrando velocità e consistenza. Il tedesco ha concluso infatti in vetta alla graduatoria dei tempi di giornata con il crono di 1’20″396 al termine di una sequenza di giri con ...

F1 - Lewis Hamilton : “Alonso il più forte di tutti - Vettel dà spazio - Verstappen rischia sempre. Saremo tutti in lotta per il Mondiale” : Lewis Hamilton è molto carico in vista del Mondiale 2018 di Formula Uno che scatterò a marzo in Australia. Il Campione del Mondo si sta preparando in vista degli ormai imminenti test e ha rilasciato delle dichiarazioni ad Autosport parlando proprio di quello che lo aspetta nei prossimi mesi. Il britannico parla dei suoi rivali: “Siamo in quattro tra i più forti. Ci sono Fernando Alonso della McLaren, Sebastian Vettel della Ferrari e Max ...