F1 - GP Australia | Hamilton supremacy nel sabato di Melbourne | ma in gara la

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari è competitiva! Passo gara importante - Vettel e Raikkonen possono giocarsela con Hamilton : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato le qualifiche piazzando un giro fenomenale e ineguagliabile ma la Ferrari ha lasciato intuire di essere ben presente e di poter concretamente lottare per la vittoria. Questo è quello che ci ha regalato il sabato del GP di Australia in vista di una gara che si preannuncia molto equilibrata e avvincente: il Campione del Mondo ha sbaragliato la concorrenza con una delle sue proverbiali tornate da fenomeno, ...

F1 Australia - Hamilton : «Questa macchina mi sorprende sempre» : MELBOURNE - 'Io miro sempre alla perfezione ma era difficile fare meglio di così, questa macchina mi sorprende sempre' . Hamilton è tornato a volare. Il campione del mondo in carica ha conquistato la pole staccando di 6 decimi le Ferrari di Raikkonen e Vettel. È la sua settima pole qui, il record ad Albert Park. 'Dopo i risultati di questi anni sembra normale ...

F1 - Hamilton stellare in Australia conquista la pole ma le Ferrari gli stanno col fiato sul collo : Si entra finalmente nel vivo: motori accesi a Melbourne per le qualifiche del Gp d’Australia. Dopo circa un’ora dall’ultima sessione di prove libere i piloti sono tornati in pista all’Albert Park Circuit a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Il primo poleman della stagione è un eccellente Lewis Hamilton, che è riuscito a chiudere davanti a tutti dopo una qualifica ricca di colpi di scena. A caratterizzare il Q3 è stato ...