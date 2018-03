F1 | GP Australia 2018 | la Ferrari è competitiva! Passo gara importante | Vettel e

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY - qualifiche live : Hamilton in pole! Bene le Ferrari - Gp Australia 2018 - : Diretta Formula 1 F1 qualifiche live Gp Australia 2018 Melbourne, cronaca e tempi delle sessioni per stabilire la pole position ad Albert Park , oggi, .

F1 - GP Australia 2018 : come vedere in tv e in Diretta Streaming la gara di domani (domenica 25 marzo). L’orario d’inizio e il programma completo : Domenica 25 marzo si disputerà la gara del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Si preannuncia una corsa estremamente appassionante e avvincente, sarà lotta vera per la vittoria tra i grandi protagonisti del campionato. Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che possono davvero ...

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “E’ stato il miglior giro del fine settimana. La Ferrari ha migliorato molto la potenza del motore” : 73esima pole in carriera, settimo sigillo in qualifica in Australia, Lewis Hamilton semplicemente devastante. 1’21″164 per l’alfiere della Mercedes e prima piazza conquistata nel primo time-attack del Mondiale 2018 di F1. Una prestazione di altissimo profilo del pilota e di grande potenza del motore della W09. “Non è stato semplice. Sono stato sorpreso dalla velocità nella Q1 della Ferrari: la loro potenza è sembrata ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton pole con 'il bottone magico' - Raikkonen e Vettel in seconda e terza piazza : OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

F1 GP Australia 2018 - Kimi Raikkonen : “Buon giro - distacco importante da Hamilton ma possiamo migliorare” : Kimi Raikkonen scatterà in seconda posizione nel GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari sarà in prima fila accanto a Lewis Hamilton e cercherà di lottare per la vittoria. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Non sapevo cosa aspettarmi visto che erano le prime qualifiche. Se guardiamo il divario dei tempi rispetto a Hamilton è più grande rispetto a quello che volevamo ma non ci ...

F1 - GP Australia 2018 - qualifiche : Hamilton pole da record - Raikkonen secondo davanti a Vettel : F1, GP Australia 2018 : Le Ferrari si prendono le prime due posizioni delle terze libere, caratterizzate però da condizioni miste. Pochi i piloti a fare il tempo con le slick, tempi poco indicativi ma Rosse che precedono la Red Bull di Verstappen per la prima volta nel weekend. F1, GP Australia 2018. Hamilton subito al comando in Q1. (foto: twitter.com/F1) F1, GP Australia 2018, qualifiche, Q1: Hamilton si rimette davanti ma le Ferrari ...

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

F1 GP Australia 2018 - Sebastian Vettel positivo : “Ho commesso una sbavatura - ma in gara ce la giocheremo” : Sebastian Vettel scatterà dalla terza piazza sulla griglia di partenza del GP d’Australia 2018. Dopo aver realizzato il miglior tempo nel corso delle Q2, il tedesco, per sua stessa ammissione, non è stato perfetto nella sessione conclusiva: “All’ultimo giro ho commesso una piccola sbavatura alla curva 13 e ho perso qualcosa“. Il pilota della Ferrari resta comunque ottimista in vista della gara. Nel corso delle prove ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Vettel nuovo record della pista in Q2 davanti ad Hamilton e Bottas. Sarà grande sfida in Q3 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018 , primo appuntamento del Mondiale di F1. Finalmente ci siamo! Mercedes, Ferrari e Red Bull sono ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton vola in Q1 davanti alle due Ferrari di Raikkonen e Vettel. Le Red Bull inseguono : OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

