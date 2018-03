F1 Australia | Raikkonen | «Avremmo potuto fare meglio»

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari è competitiva! Passo gara importante - Vettel e Raikkonen possono giocarsela con Hamilton : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato le qualifiche piazzando un giro fenomenale e ineguagliabile ma la Ferrari ha lasciato intuire di essere ben presente e di poter concretamente lottare per la vittoria. Questo è quello che ci ha regalato il sabato del GP di Australia in vista di una gara che si preannuncia molto equilibrata e avvincente: il Campione del Mondo ha sbaragliato la concorrenza con una delle sue proverbiali tornate da fenomeno, ...

F1 GP Australia 2018 - Kimi Raikkonen : “Buon giro - distacco importante da Hamilton ma possiamo migliorare” : Kimi Raikkonen scatterà in seconda posizione nel GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari sarà in prima fila accanto a Lewis Hamilton e cercherà di lottare per la vittoria. Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “Non sapevo cosa aspettarmi visto che erano le prime qualifiche. Se guardiamo il divario dei tempi rispetto a Hamilton è più grande rispetto a quello che volevamo ma non ci ...

F1 - GP Australia 2018 - qualifiche : Hamilton pole da record - Raikkonen secondo davanti a Vettel : F1, GP Australia 2018 : Le Ferrari si prendono le prime due posizioni delle terze libere, caratterizzate però da condizioni miste. Pochi i piloti a fare il tempo con le slick, tempi poco indicativi ma Rosse che precedono la Red Bull di Verstappen per la prima volta nel weekend. F1, GP Australia 2018. Hamilton subito al comando in Q1. (foto: twitter.com/F1) F1, GP Australia 2018, qualifiche, Q1: Hamilton si rimette davanti ma le Ferrari ...

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

