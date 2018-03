F1 Australia | Libere 3 | Ferrari davanti | Vettel è 1°

F1 - GP Australia 2018 - libere 1 e 2 : Hamilton riprende da dove aveva lasciato - RedBull e Ferrari vicine : F1, GP Australia 2018, libere 1 e 2: Non sorprendono i risultati delle prime due sessioni di prove libere a Melbourne. Hamilton chiude davanti sia le FP1 che le FP2 ribadendo quanto già ci si attendeva alla vigilia, ovvero che Mercedes è e resta la favorita. Dietro il campione del mondo la lotta è però quanto mai aperta. Non va inoltre dimenticato che un anno fa la Rossa di Vettel, che poi vinse la gara, si trovava ad oltre mezzo secondo ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti! Colpo finale della Ferrari dopo un turno sul bagnato : Sebastian Vettel davanti a tutti al termine delle prove libere 3 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha stampato il miglior tempo (1:26.067) al termine di un turno caratterizzato dall'asfalto bagnato. Soltanto negli ultimi cinque minuti è tornato a fare capolino il sole e la pista si è totalmente asciugata ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ferrari cerca il passo giusto per le qualifiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. A Melbourne si inizia a fare tremendamente sul serio: l'ultima ora a disposizione dei piloti per mettere a punto la monoposto sarà decisiva in vista delle qualifiche che si disputeranno dalle ore 07.00. Ad Albert Park si preannuncia un grande spettacolo, il confronto diretto tra i piloti entra nel vivo: Lewis Hamilton è il ...

F1 - Hamilton firma la prima giornata di prove libere in Australia : F1, Hamilton firma la prima giornata di prove libere in Australia Lewis Hamilton è partito davanti a tutti andando a caccia del suo quinto titolo di F1. L’inglese della Mercedes è stato il più veloce al termine della prima giornata di prove libere del GP inaugurale in Australia, chiusa con il miglior tempo di 1’23″931. […]

Oggi 21.30 LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere. L'orario e come vederle in tv e in replica. Il programma completo : Le qualifiche del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in DIRETTA tv su Sky Sport F1 e in DIRETTA streaming su Sky Go.

Oggi 21.30 LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : prove libere. L'orario e come vederle in tv e in replica. Il programma completo : Oggi sabato 24 marzo si disputano le prove libere 3 del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. I piloti avranno a disposizione un'ora per mettere a punto le proprie monoposto in vista delle qualifiche che scatteranno due ore dopo. Oggi infatti si definirà la griglia di partenza in vista della gara di domani e scopriremo chi scatterà dalla pole position. Si preannuncia una giornata scoppiettante e intensa, il ...

Formula 1 - GP d'Australia 2018 : tutte le novità tecniche presentate durante le prove libere : Ferrari Il team di Maranello ha portato in Australia due versioni di ala anteriore . La prima è quella che è stata montata fin dalla presentazione che è stata utilizzata per tutti i test invernali. La ...

Formula 1 GP d'Australia 2018 - l'analisi delle prove libere : Lo stint realizzato dal pilota finlandese è stato comunque di 16 giri contro i soli 8 del quattro volte campione del mondo. Con le gomme Soft il passo tenuto dalla Ferrari con Vettel è stato ottimo ...

DIRETTA FORMULA 1 GP Australia 2018/ Video prove libere : Hamilton top - Vettel e Ferrari vogliono sorprendere : DIRETTA FORMULA 1 Gp AUSTRALIA 2018, Video prove libere: Hamilton top, Vettel e Ferrari vogliono sorprendere. Tempi e classifica FP1 e FP2 Melbourne.

Formula 1 GP d'Australia 2018 : le prove libere viste dalla pista. Scatto Hamilton : Con 127 millesimi di ritardo, a inseguire da vicino il campione del mondo in carica è Max Verstappen , inserito a panino tra le due Mercedes. La Red Bull, soprattutto dal punto di vista telaistico c'...

F1 - Australia : libere nel segno di Hamilton - quarto e quinto tempo per le Ferrari : MELBOURNE - Inizia nel segno di Lewis Hamilton il mondiale 2018 di formula uno. Il campione del mondo della Mercedes è stato il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere del Gp d'Australia che domenica aprirà la stagione . Nella prima sessione il pilota britannico ha girato in 1'24'026 ...

Gp d'Australia - nelle libere subito duello Hamilton-Verstappen. Kimi 4° davanti a Vettel : Al via le prove libere del gran premio di F1 di Melbourne in Australia. Volano la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e la Redbull di Max Verstappen . Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Kimi Raikonen e di Sebastian Vettel , precedute dal secondo pilota Mercedes Valtteri Bottas . ...

Prove libere Formula 1 dall'Australia - Sebastian Vettel coccola la sua Ferrari : ... nel primo GP della stagione , gara in esclusiva alle 7.10 su Sky Sport F1 HD, canale 207, in quinta posizione con il tempo di 1:24.451, al comando il campione del mondo uscente il leader Lewis ...