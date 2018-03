Event Horizon | i segreti dell' arte digitale su Reteconomy

Monster Hunter World : arriva domani l'Evento di Horizon Zero Dawn : A partire da domani sarà finalmente disponibile il secondo evento di Monster Hunter: World dedicato a Horizon Zero Dawn, che aggiungerà all'RPG di Capcom il costume e l'arco della protagonista Aloy. Come apparso sulle pagine di Eurogamer.net, il contenuto aggiuntivo sarà esclusivo per gli utenti PS4 e richiederà il completamento di una quest per essere ottenuto.Come accaduto con il costume di Ryu di Street Figher, i giocatori dovranno prima ...