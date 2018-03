Emma Muscat e la sua lettera ad Amici 17 | la reazione di Biondo

Emma Muscat al serale di Amici 17?/ Dalle lacrime alla felpa verde : oggi potrebbe essere il giorno giusto : Dopo alcune settimane passate seduta in panchina, Emma Muscat è tornata ad essere protagonista di Amici 17 conquistando la fiducia di Carlo di Francesco, approderà al serale oggi?(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Amici 17/ Verso il serale - Emma Muscat pronta alla svolta? In attesa dell'annuncio di Maria De Filippi : Amici 17, anticipazioni Verso il serale. Emma Muscat pronta alla svolta sul palcoscenico? Il pubblico attende l'annuncio di Maria De Filippi per coach e giudici(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:38:00 GMT)

Amici 17 - Emma Muscat e Biondo si sono fidanzati? : Pare che all'interno della scuola di Amici, oltre al canto e al ballo ci si diletti anche nei sentimenti, non per conquistare maglie del serale, bensì il cuore di qualcuno. E' il caso della Maltese Emma Muscat, cantante giovanissima e Biondo, il rapper che sta stregando il diciassettesima edizione del talent show di Canale 5 e che tanto stravedeva per la cantante Annalisa Scarrone .La tipica situazione Lui, lei e l'altro pare si sia ...

Emma Muscat piange ad Amici 17 durante la sfida con Carmen Ferreri : Carmen Ferreri delusa ad Amici 2018 dopo la sfida con Emma Muscat La terza sfida avvenuta oggi ad Amici 17 ha visto lo scontro tra Emma Muscat e Carmen Ferreri, le due rivali femminili di questa edizione. Le due si sono sfidate in una comparata, ma ciò che ha rubato l’attenzione è stata la cantante inglese, poichè non è riuscita a finire la sua esibizione in quanto è scoppiata a piangere. Maria De Filippi è intervenuta a consolarla, ...

Amici 17/ Anticipazioni 9 marzo : ancora lacrime per Emma Muscat - Irama in sfida : Amici 17 torna ad un passo dal pomeridiano del sabato che metterà in discussione alcuni dei ragazzi, ci saranno ancora lacrime per Emma Muscat, rischia il suo posto nella scuola?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:06:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi 17 - tra Biondo ed Emma Muscat forse è amore : Biondo e Emma Muscat non solo colleghi, nella scuola di Amici sembra sia nata una nuova coppia. Manca ormai poco all’inizio della fase serale del popolare talent-show, ma non è solo questo dato a tenere banco. Parrebbe infatti che sia nato un flirt tra due allievi della scuola di spettacolo televisiva di Maria De Filippi. LEGGI: Amici di Maria De Filippi: tutto quello che devi sapere sugli allievi, i professori e tutor Biondo ed Emma ...

Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17 - scoppia il gossip : avvicinamenti che non mentono... : Emma Muscat e Biondo stanno insieme? Tra i due cantanti di Amici 17 c'è un forte feeling e alcuni indizi social sembrano confermare che è amore...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Amici 17 : Carlo Di Francesco fa piangere Emma Muscat : Emma Muscat piange ad Amici 2018 mentre si confida con Carlo Di Francesco Durante la puntata di oggi di Amici 17 Carlo Di Francesco ha voluto incontrare Emma Muscat con lo scopo di analizzare insieme a lei la performance che ha fatto sabato pomeriggio allo speciale del programma. La giovane cantante infatti per la prima volta si è esibita in italiano, non soddisfacendo tuttavia del tutto le aspettative dei professori. Di Francesco ha quindi ...

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Rudy Zerbi : "Smettila di essere preoccupata della gente" : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:00:00 GMT)

